Z Departamentem Transportu za pan brat

Mimo że nasz cykl artykułów publikujemy już od kilku lat, to jeszcze nigdy nie poruszyliśmy tematu Departamentu Transportu (Departament of Transportation, DOT). Ponieważ z Departamentem Transportu mamy do czynienia na co dzień, wydawało nam się, że wszyscy wiedzą wszystko o tej agencji rządowej. Tymczasem zdarza się, że nawet ci, którzy już od kilku lat prowadzą firmy transportowe, mają tylko pobieżne rozeznanie w temacie. Zatem w dzisiejszym artykule przybliżymy struktury tej rządowej organizacji.

Wiemy już, co kryje się za tajemniczym skrótem DOT. Każdy stan ma swój odrębny DOT, którego obowiązki skupiają się tylko na poziomie stanowym. To właśnie stanowi oficerowie DOT przeprowadzają te nielubiane godzinne inspekcje drogowe.

Stanowy DOT podlega bezpośrednio pod federalny Departament Transportu. Agencja odpowiedzialna jest za ustalanie przepisów prawnych, regulacji, kolekcjonowanie wyników inspekcji, raportów powypadkowych i innych informacji związanych z sektorem transportu. To tam następuje selekcja tych danych, które potem ukazują się pod postacią punktacji karnej CSA (Compliance, Safety, Accountability).

DOT jest w stałym kontakcie z Kongresem, któremu musi zdawać raporty, z którym konsultuje przyszłe regulacje oraz gdzie zatwierdzane są fundusze na infrastrukturę drogową. Utożsamianie DOT jedynie z komercyjnym transportem drogowym jest nieporozumieniem. Pod skrzydłami tej instytucji znajdują się wszystkie możliwe modele transportu naziemnego, wodnego i powietrznego. Każdy ma osobny program, który jest specyficzny dla poszczególnej branży przewozowej.

The Federal Aviation Administration (FAA) zajmuje się lotnictwem cywilnym i programami kosmicznymi, The Federal Railroad Administration (FRA) odpowiedzialna jest za koleje, The National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) kontroluje bezpieczeństwo na autostradach i drogach w odniesieniu do cywilnych uczestników ruchu. I w końcu The Federal Motor Carrier Safety Administration, w skrócie FMCSA, która koordynuje naszą cześć przemysłu, czyli pojazdy komercyjne, takie jak ciężarówki i autobusy.

Każdy pojazd komercyjny (Commercial Motor Vehicle, CMV) posiada numer DOT, który można znaleźć na jego drzwiach, tuż pod nazwą firmy. Numer ten nie oznacza tylko, że pojazd jest prawnie zarejestrowany, ale również, że kierowca zapoznał się z przepisami, które zawarte są w FMCSR. Skrót ten oznacza Federal Motor Carrier Safety Regulation i jest zbiorem przepisów obowiązujących firmy transportowe i kierowców zawodowych. Wszystkie informacje związane z FMCSR można znaleźć na stronie fmcsa.dot.gov.

Zainteresowanym proponujemy odwiedzanie tego portalu przynajmniej raz na kilka tygodni, gdyż Departament Transportu nie próżnuje i nowe przepisy pojawiają się w miarę często. A taka praktyczna wiedza z reguły przekłada się na zminimalizowanie kar finansowych i sprawniejsze funkcjonowanie firmy.

