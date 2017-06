Z czołgu do ciężarówki – bez egzaminów

12 czerwca Federalna Administracja Bezpieczeństwa Przewoźników (Federal Motor Carrier Safety Administration, FMCSA) opublikowała w rejestrze federalnym dwie propozycje, które powinny znacznie złagodzić restrykcje dotyczące otrzymywania zawodowego prawa jazdy (Commercial Driver License, CDL).

Wiadomo, że jednym z najpoważniejszych problemów, z jakim borykają się obecnie właściciele firm transportowych, jest brak kierowców. Może właśnie takie decyzje administracji przyczynią się do złagodzenia tej uciążliwej sytuacji.

Pierwsza propozycja dotyczy posiadaczy zezwoleń dla początkujących kierowców (Commercial Learner Permit, CLP). Będą oni mogli na nich jeździć od chwili otrzymania przez rok, a nie jak do tej pory sześć miesięcy, z opcją przedłużenia na kolejnych sześć miesięcy. FMCSA uważa, że dzięki takiemu posunięciu wyeliminuje potrzebę ponownego zdawania egzaminu, a co za tym idzie, dodatkowe opłaty egzaminacyjne.

W propozycji zawarta jest klauzula, wedle której jeden rok to maksymalny okres dla wszystkich posiadaczy CLP na zdanie ostatecznych testów na prawo jazdy CDL. Jeżeli czas ten zostanie przekroczony, kandydat na zawodowego kierowcę musi ponownie ubiegać się o CLP.

Druga propozycja dotyczyć wielu z naszych rodaków; jak wiemy, jesteśmy jedną z nacji, która nie ucieka przed służbą wojskową i z dumą służy w amerykańskich siłach zbrojnych. Wszyscy aktywni wojskowi i weterani, według FMCSA, powinni mieć łatwiejszą drogę do otrzymania prawa jazdy CDL.

W związku z tym członkowie Gwardii Narodowej, rezerwiści, weterani, aktywni wojskowi, którzy przez ostatni rok pracowali w wojsku na pozycjach wymagających operowania pojazdami komercyjnymi – powinni zostać zwolnieni z egzaminu teoretycznego na CDL. Propozycja ta powinna być połączona z istniejącym już prawem (opublikowanym 13 września 2016 r.), które zwalnia ich z egzaminu praktycznego, czyli jazdy. Według FMCSA powinno to w znacznym stopniu pomóc obecnym i byłym wojskowym w szybszej transformacji do życia cywilnego i otworzyć drzwi do zarobków dużo wyższych od średniej krajowej.

Dodatkowo we wrześniu 2016 roku FMCSA ustanowiła dwuletni wyjątek zwalniający członków sił zbrojnych z egzaminu teoretycznego. W planach jest, aby prawo to nie uległo przedawnieniu i pozostało już na stałe.

Przedstawicielka FMCSA Daphne Jefferson na pytanie odnośnie ostatnich decyzji odpowiedziała: „Obie propozycje w znacznym stopniu ułatwią tysiącom osób z odpowiednimi kwalifikacjami dostęp do kariery zawodowego kierowcy ciężarówki czy autobusu. W tej chwili są to zawody o krytycznie niskim obłożeniu i wymagają zdecydowanej pomocy. Możemy wyeliminować niepotrzebne obciążenia, które spoczywają zarówno na starających się o CDL, jak i na administracjach stanowych. Pozwoli to zaoszczędzić czas, zredukować koszty i, co najważniejsze, zagwarantować, że stany będą wydawać zawodowe prawo jazdy osobom o najwyższych umiejętnościach”.

Jeżeli ktoś z naszych czytelników chciałby skomentować przedstawione propozycje, jest to możliwe przez następnych 60 dni na stronie www.regulations.gov, Docket No. FMCSA – 2016-0346.

Szerokiej i bezpiecznej drogi życzy ALL ABOUT TRUCKS. We serve Truckers!