W trosce o zdrowie kierowców

29 lipca 2019

Coraz częściej docierają do nas wiadomości, że pogotowie musiało interweniować i ratować życie zawodowego kierowcy, ale nie na drodze, lecz na truck stopie, w kabinie ciężarówki. W kwietniu 2019 roku firma Atlas opublikowała artykuł, który potwierdza smutną prawdę: stan zdrowia kierowców CDL jest zdecydowanie gorszy aniżeli ogólnej populacji.

Badania zawarte w tej publikacji obejmowały 15 tysięcy osób zatrudnionych w przemyśle transportowym, w tym 6 tysięcy kierowców, i były prowadzone na przestrzeni pięciu lat. Największym problemem jest oczywiście otyłość. Aż 52 proc. kierowców (porównując do 38 proc. ogólnej populacji) boryka się z poważną nadwagą, a wiadomo, że takie schorzenie ciągnie za sobą kolejne. Nieprawidłowe ciśnienie krwi, zły poziom cukru we krwi, zbyt wysoki poziom cholesterolu i trójglicerydów – to właśnie następstwa nadwagi. Przypadłości te zostały zgrupowane i określone mianem Metabolic Syndrom. Okazuje się, że kierowcy są o 80 procent bardziej narażeni na wystąpienie przynajmniej trzech z wymienionych symptomów aniżeli reszta populacji.

Ta grupa zawodowa wiedzie również prym w statystykach dotyczących palenia tytoniu. Od dekad papierosy wyszły z mody i wszyscy wiedzą o ich zgubnym wpływie na zdrowie. Mimo to rzesza palaczy nadal jest spora i to niestety za sprawą truckerów.

Przyczyn tak złego stanu zdrowia kierowców jest kilka. Specyfika zawodu sprawia, że kierowcy zażywają mniej ruchu, mają zaburzone godziny snu, na truck stopach przeważają fast foody, a czas pracy nieregularny. To wszystko zwiększa ryzyko zapadnięcia na różnego rodzaju choroby, w tym najczęściej spotykane – choroby serca oraz cukrzycę.

Jeżeli stwierdzenie samej choroby jest już tragedią, to możliwość utraty pracy potęguje ją w dwójnasób. Kierowcy CDL, podobnie jak piloci samolotów, muszą co jakiś czas przechodzić badania medyczne. O ile jeszcze parę lat temu nie było to problemem, to od pewnego czasu kryteria zostały zaostrzone i na przykład osoba z zaawansowaną cukrzycą nie może zasiąść za kierownicą ciężarówki. W wyniku tego wielu osobom, czasowo lub na stałe, odebrano prawo jazdy CDL. Jest to jedna z przyczyn niedoboru kierowców na rynku pracy.

Aby zapobiec takiemu stanowi rzeczy, wiele firm transportowych zatrudnia trenerów i dietetyków, którzy tworzą specjalne programy dostosowane do indywidualnych osób. Wiadomo jednak, iż na tego typu dodatkowe wydatki mogą sobie pozwolić tylko najwięksi na rynku transportowym. Dlatego dla wielu najskuteczniejszą metodą obrony jest prawdopodobnie samodzielna edukacja.

Każdy może zmienić swój styl życia, ale do tego potrzebne są chęci i trochę wytrwałości. Podstawą dobrego zdrowia fizycznego i psychicznego są cztery filary: dieta, ruch, sen i stres, a raczej jego brak. O ile na stres mamy mniejszy wpływ, to z pozostałymi czynnikami możemy sobie spokojnie radzić. Wystarczy sięgnąć po odpowiednią lekturę, przejrzeć Internet czy posłuchać motywatora.

Wszystkim kierowcom życzymy zdrowia oraz szerokiej i bezpiecznej drogi.

