W gąszczu przepisów transportowych

Chociaż dzienniki pokładowe (Electronic Logging Device, ELD) weszły w życie już w zeszłym roku, to niestety niektórzy kierowcy nadal nie posiadają kompletnej wiedzy o tym pokładowym komputerze.

Departament transportu zaczął zdawać sobie z tego sprawę po wielu raportach, z których wynika, że wielu doświadczonych zawodowych kierowców zrezygnowało z wykonywania zawodu tylko dlatego, że nie chcieli użerać się z tym małym urządzeniem.

Ale nadchodzą zmiany na lepsze, gdyż Federalna Administracja Bezpieczeństwa Przewoźników (Federal Motor Carrier Safety Administration, FMCSA) ma w planach uproszczenie skomplikowanego systemu przepisów, w tym również tych związanych z ELD.

W Kongresie trwają obecnie negocjacje dotyczące godzin pracy (HOS – Hours Of Service) kierowców przewożących zwierzęta oraz płody rolne, a kolejna debata dotyczyć będzie zmian w podziale obowiązkowych godzin snu dla kierowców będących w trasie.

Z ostatnich poczynań FMCSA warto wspomnieć o stworzeniu scentralizowanego e-maila dla wszystkich firm transportowych, które mają problemy z niesprawnymi urządzeniami ELD. Do tej pory, w razie takiego przypadku, zgodnie z przepisami kierowca musiał poinformować firmę o zepsutym urządzeniu i przez kolejnych osiem dni mógł korzystać z formy papierowej dziennika pokładowego. Jeżeli w tym okresie nie udało się naprawić ELD, firma transportowa musiała przesłać do stanowego oddziału FMSCA prośbę o jego przedłużenie. Jednakże prośba ta musiała być wysłana do pięciu dni od momentu zgłoszenia niesprawnego komputera pokładowego.

Choć przepisy nie uległy zmianie, forma komunikacji z administracją – na szczęście tak. Jak już wspomnieliśmy, teraźniejszy system jest scentralizowany, czyli ogólnokrajowy i każdy przewoźnik, który chce wysłać petycję o przedłużenie okresu korzystania z papierowych dzienników, powinien skorzystać z następującego adresu: ELD-Extension@dot.gov. Następnie prośba zostanie przesłana stanowej FMCSA , która zdecyduje, czy udzielić pozwolenia, czy nie. Przedstawiciel agencji Duane DeBruyne twierdzi, że przyspieszy to komunikację i pozwoli na lepszą kontrolę w skali krajowej.

Miejmy nadzieje, że FMCSA podejmie kolejne kroki w celu uproszczenia regulacji i pozwoli właścicielom małych firm transportowych skoncentrować się na drodze, a nie na robocie papierkowej.

Szerokiej i bezpiecznej drogi życzy ALL ABOUT TRUCKS. We serve Truckers!

fot.MATT CAMPBELL/EPA-EFE/REX/Shutterstock