Tutaj parkują ciężarówki
21 stycznia 2019

Według instytutu badawczego branży transportowej (American Transportation Research Institute, ATRI), piątym najważniejszym problemem na liście spraw wymagających korekty są ogromne braki miejsc parkingowych dla ciężarówek.

Ranking co prawda został opublikowany pod koniec października ubiegłego roku, ale od tego czasu sytuacja nie uległa poprawie, wręcz przeciwnie, za sprawą dobrze prosperującej gospodarki ciężarówek na amerykańskich drogach przybyło.

Badania wykazały, że 40 procent kierowców każdego dnia marnuje od 31 do 60 minut na poszukiwanie miejsca do zaparkowania. Sytuacja staje się groźna, ponieważ wielu z nich w wyniku bardzo restrykcyjnych godzin pracy zatrzymuje pojazdy w miejscach niedozwolonych, a zarazem niebezpiecznych.

Na szczęście kilku legislatorów dostrzegło zaistniały problem. Osiem środkowo-zachodnich stanów (Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Michigan, Minnesota, Ohio, Wisconsin) czwartego stycznia uruchomiło specjalny program pod hasłem „Trucks Park Here”.

Zadaniem „Trucks Park Here” jest dzielenie się informacjami o wolnych miejscach parkingowych z dokładnością co do minuty. System TPIMS (Truck Parking Information Management System) dociera do kierowców w trójnasób. Po pierwsze, jako tablice ogłoszeniowe przy autostradach, wyświetlające informacje o ilości mil do najbliższego parkingu i liczbie wolnych miejsc. Po drugie, poprzez aplikację na telefon i po trzecie – poprzez stronę internetową.

System obejmuje główne korytarze transportowe przebiegające przez środkowy zachód kraju, wliczając w to autostrady 70, 71 ,94 i 80. W Indianie TPIMS zainstalowano na I-65, I-69 oraz I-70.

Kolejne stany dostrzegają korzyści płynące z programu i kontynuują przygotowania do wprowadzenia podobnych zmian. Pod koniec listopada 2018 roku Pensylwania rozpisała przetarg na taką właśnie modernizację autostrad i miejmy nadzieję, że inni podążą tym samym śladem.

Wszystkim kierowcom CDL polecamy odwiedzenie trucksparkhere.com, gdzie można dowiedzieć się, kiedy strony internetowe poszczególnych stanów będą dostępne (chwilowo tylko Ohio posiada czynną witrynę internetową). Wiadomo również, że prace nad aplikacjami telefonicznymi są na ukończeniu.

Szerokiej i bezpiecznej drogi życzy ALL ABOUT TRUCKS.

