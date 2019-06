Spóźnienie nikogo nie zabije, zbyt szybka jazda – tak 0 3 czerwca 2019

Od paru tygodni przypominamy polonijnym kierowcom o czerwcowej międzynarodowej inspekcji drogowej, a tymczasem tuż za rogiem czai się kolejna niespodzianka. Od 14 do 20 lipca odbędzie się Tydzień Bezpiecznego Kierowcy – Operation Safe Driver Week. Jest to doroczna kontrola przeprowadzana przez Związek Bezpieczeństwa Pojazdów Komercyjnych (Commercial Vehicle Safety Alliance, CVSA).

Kto z zawodowców nie spotkał jeszcze agenta CVSA podczas jazdy, ten może mówić o szczęściu. Organizacja powstała w latach osiemdziesiątych poprzedniego wieku z myślą o poprawie bezpieczeństwa na amerykańskich drogach. Zrzesza niespełna 4 tys. agentów na terenie USA, Kanady i Meksyku. Pomimo małej liczby są to najlepsi z najlepszych. Kierowcy często określają ich mianem oddziałów specjalnych Departamentu Transportu; po prostu znają się na swojej pracy i rzadko zdarza się, aby jakieś uchybienia umknęły ich wnikliwemu wzrokowi.

Podczas zeszłorocznej akcji prawie 17 tys. kierowców samochodów osobowych i 2 tys. kierowców pojazdów komercyjnych otrzymało mandaty za przekroczenie szybkości. Dodatkowo 17 zawodowców i 714 właścicieli czterokołowców zostało ukaranych za zbyt szybką jazdę w stosunku do panujących warunków drogowych.

Ponieważ właśnie to przewinienie, czyli zbyt szybka jazda, było najczęściej odnotowywane w ciągu kilku ostatnich lat, CVSA postanowiło, że w 2019 roku przewodnim tematem tygodnia bezpiecznego kierowcy będą niebezpieczne zachowania na drodze ze wskazaniem na przekraczanie szybkości. Hasło wymyślone specjalnie z na tą okazję mówi samo za siebie: „Spóźnienie nikogo nie zabije, zbyt szybka jazda TAK!” (Late won’t kill you, speeding will).

Musimy jednak pamiętać, że niebezpieczne zachowania na drodze to nie tylko szybka jazda. Chociaż agenci CVSA będą zwracali baczniejszą uwagę właśnie na ten aspekt, oceniane będą również inne elementy. Dla przypomnienia podajemy najczęściej popełniane wykroczenia:

– “tekstowanie”, czyli pisanie SMS-ów za kierownicą

– niezapięte pasy bezpieczeństwa

– zbyt mały odstęp przed samochodem (zasada dwóch sekund)

– nieprawidłowa zmiana pasa ruchu

– agresywna i brawurowa jazda

– nieprzestrzeganie oznakowania drogowego

– jazda pod wpływem alkoholu bądź narkotyków

„Wszyscy wiemy, jak kierowcy nie lubią otrzymywać kar pieniężnych, jednak jest to jedyny sposób, który wydaje się być skutecznym” – mówi prezes CVSA Chief Thompson. „Bezpieczeństwo na drogach jest naszym priorytetem i takie akcje jak Tydzień Bezpiecznego Kierowcy sprawiają, iż każdy uczestnik ruchu drogowego może czuć się bezpiecznie”.

Drodzy kierowcy, powtarzamy za CVSA: „Spóźnienie nikogo nie zabije, zbyt szybka jazda TAK”. Zatem noga z pedału gazu!

fot.123RF