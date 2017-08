Rządowe sposoby na niedobór zawodowych kierowców

Kolejny rok z rzędu niedobór kierowców jest największą bolączką przewoźników. Co jakiś czas prawodawcy dostrzegają problemy narastające w branży i starają się im w jakiś sposób zaradzić.

Również tym razem Federalna Administracja Bezpieczeństwa Przewoźników (Federal Motor Carrier Safety Administration, FMCSA) podjęła kroki, które powinny załagodzić napiętą sytuację i ulżyć sfrustrowanym właścicielom firm transportowych.

3 sierpnia br. FMCSA opublikowała w federalnym rejestrze wytyczne dotyczące CLP – Commercial Learners Permit, czyli zezwoleń na prowadzenie pojazdów komercyjnych dla przyszłych kierowców zawodowych. Do tej pory każdy starający się o takie pozwolenie mógł go uzyskać jedynie w stanie, w którym był zameldowany. Od początku sierpnia aplikację o CLP można składać w każdym stanie i tam też zdać egzamin z wiedzy ogólnej. Następnie wyniki testu zostaną przesłane drogą elektroniczną do stanu, z którego pochodzi kandydat na kierowcę i tam też może on odebrać gotowe zezwolenie CLP.

FMCSA zaznacza, że chociaż aplikacje można składać w innych stanach, to dokumenty, CLP i CDL można odbierać jedynie w stanie, w którym mieszka się na stałe. Wytyczne te pokrywają się z tymi, które zostały wprowadzone 13 października 2016 r., a pozwalały na łatwiejsze przechodzenie żołnierzy w stan cywilny, a konkretnie do przemysłu transportowego. W obecnej chwili te same dyrektywy dotyczą wszystkich kierowców.

Przypominamy również, że lipiec i sierpień to czas, kiedy właściciele firm transportowych muszą rozliczyć się z urzędem skarbowym (IRS) i zapłacić Heavy Highway Use Tax (HUT), 2290 TAX.

