Przyszłość transportu, czyli robot za kierownicą

Obawy o to, że kierowcy CDL znajdą się w tej samej sytuacji co taksówkarze, kiedy na rynek wszedł, albo raczej wdarł się Uber, są raczej nieuzasadnione. Jednakże wszystko wskazuje na to, że dni, kiedy po autostradach będą poruszały się bezzałogowe ciężarówki nadchodzą nieubłaganie.

W zeszłym miesiącu Departament Transportu opublikował wznowiony informator dotyczący autonomicznych pojazdów. Cała sprawa prawdopodobnie przeszłaby bez większego echa, ale jeden z paragrafów zwrócił powszechną uwagę.

Wspomniany informator to AV 3.0 – „Przyszłość transportu: Autonomiczne pojazdy 3.0”, który jest rozszerzoną wersją swojego poprzednika „Autonomiczne systemy jazdy 2.0”.

Do tej pory, każdy z nas zapytany o zdefiniowanie pojęcia „kierowca” podałby jakąś w miarę poprawną odpowiedź: człowiek prowadzący pojazd mechaniczny, kobieta lub mężczyzna za sterami samochodu etc. W każdym jednak przypadku do tej pory definicja ta miała wspólny mianownik, słowo „człowiek”.

Tymczasem Larry Minor, administrator z Federalnej Administracji ds. Bezpieczeństwa Przewoźników (Federal Motor Carrier Safety Administration, FMCSA) stwierdza co następuje: „Patrząc w przyszłość, łatwo się domyślić, że człowiek nie zawsze będzie zasiadać za kierownicą pojazdu”. A w samym raporcie AV 3.0 ujęto to następująco: „Przepisy FMCSA nie będą dłużej zakładać, że kierowca musi być człowiekiem i że istota ludzka jest niezbędna na pokładzie pojazdu podczas jazdy”.

Sama definicja to tylko teoria, natomiast w praktyce, zanim samojezdne pojazdy zawładną naszymi ulicami, potrzebne będą lata pracy i specyficznych doświadczeń. Wygląda zresztą na to, że ludzkość nie jest jeszcze gotowa na taki skok cywilizacyjny, gdyż ostatnie statystyki wskazują, że 75 procent populacji nie chce dzielić dróg z robotami.

Sami twórcy autonomicznych ciężarówek zapewniają, że zawód kierowcy nie odejdzie w niepamięć, a jedynie zmieni swoją specyfikę. Kierowca nadal będzie na pokładzie, ale będzie pełnił funkcję podobną do tej, jaką spełniają obecnie piloci samolotów.

A jak będzie naprawdę, przekonamy się w ciągu najbliższych dwóch, trzech dekad, gdyż na taki okres szacowana jest wymiana na ciężarówki nowej generacji.

fot.STEFANOLUNARDI/123RF Stock Photos