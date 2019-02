Oszczędzaj z Uberem 0 17 lutego 2019

Uber jest firmą, której nikomu nie trzeba przedstawiać, ale Uber Freight jest znany wyłącznie w środowisku transportowców. Aplikacja Uber Freight zadebiutowała w 2017 roku i nie wszyscy jeszcze zdążyli się z nią zapoznać. Natomiast pośród tych, którzy już ją poznali, panują podzielone opinie. Jedni chwalą, inni zarzucają brak profesjonalizmu i spore niedociągnięcia.

Faktem jest, że jest to jedyna tego rodzaju aplikacja, która ciągle się rozwija, zdobywa kolejne stany i oferuje coraz to nowe usługi. Możemy żywić nadzieję, że twórcy wyciągną wnioski z popełnionych błędów i będą dążyć do doskonałości.

W przeszłości wspominaliśmy już o Uber Freight jako nowej formie zamawiania ładunków przez firmy transportowe. Nowa koncepcja opiera się na tym, że pominięto rolę pośrednika w postaci dyspozytora, który bardzo często negocjował ceny za przewóz ładunków. Obecnie przewoźnik otwiera aplikację, wynajduje odpowiedni ładunek, klika i sprawa załatwiona. Nie ma pertraktacji, a cena, która widnieje przy ładunku jest ceną ostateczną.

Jak wspominaliśmy, twórcy UF poszerzając wachlarz usług podpisują kontrakty z coraz to nowymi biznesami. I to właśnie było przyczynkiem do napisania tego artykułu. W ostatnich tygodniach na witrynie internetowej Uber Freight nastąpiła inauguracja czterech kolejnych usług, które naszym zdaniem mogą okazać się przydatne każdej firmie transportowej. Przedstawiamy te propozycje jedynie w zarysie. Szczegółowe informacje wraz z warunkami podpisania umów znajdziecie na stronie uberfreightplus.com.

Oszczędzaj na paliwie

Posiadając Uber Freight Fuel Card, na truck-stopach TA i Petro otrzymasz 20 centów zniżki na każdym galonie paliwa. Podobny upust jest dostępny we wszystkich lokalizacjach Roady’s Truck Stops (średnio około 15 centów taniej). Programem tym objęte są również truck stopy Pilot i Flying J, jednakże rabaty na galon paliwa są nieco niższe, w granicach 8 centów.

Kupuj taniej

Chcąc zakupić nowy bądź używany ciągnik, a będąc jednocześnie klientem UF, warto udać się do dealera International Trucks. Nabywając tam nowy pojazd można zaoszczędzić do 16 tys. dol. (modele DuraStar, LT Series, RH Series, LoneStar), a używane ciężarówki objęte są rabatem nawet do 4 tys. dol.

Oszczędzaj na częściach zamiennych i oponach

Dla posługujących się kartą kredytową The Navistar Fleet Charge Card i partycypujących w programie konserwacji mechanicznej możliwe są obniżki cen części zamiennych od 20 do 50 procent. Naprawy oraz zakup części mogą odbywać się jedynie w określonych lokalizacjach International Trucks. Podobna sytuacja dotyczy opon firmy Goodyear. Możliwe oszczędności dochodzą nawet do 30 procent, w zależności od modelu opony.

Płać mniej za usługi telefoniczne

Od jakiegoś czasu trwały rozmowy pomiędzy UF a dwiema potężnymi firmami telekomunikacyjnymi. Przyniosły one pozytywne rezultaty i w chwili obecnej Uber Freight jest partnerem ze Sprint oraz AT&T.

Oferta Sprint dla klientów UF to nielimitowane, podstawowe rozmowy w cenie 47,5 dol. miesięcznie za linię. Można mieć maksimum dwie linie. Natomiast AT&T proponuje zniżki wyszczególnionych planów o 22 proc. oraz 25 proc. upustu na niektóre z akcesoriów.

Szerokiej i bezpiecznej drogi życzy All About Trucks. We serve Truckers!

fot.Uber Freight/Facebook