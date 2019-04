Od TIR-a do trucka 0 15 kwietnia 2019

Wielu naszych klientów truckerskiego bakcyla wyssało z mlekiem matki. Swoją karierę rozpoczynali jeszcze w Europie jeżdżąc na TIR-ach, a przyjeżdżając do Ameryki w naturalny sposób zainteresowali się tą profesją i przesiedli się z ciężarówki TIR do trucka.

Tymczasem ci, którzy pozostali w kraju, nie zasypywali gruszek w popiele. Polski transport samochodowy już w 2017 roku wysunął się na pierwsze miejsce w Unii Europejskiej. Po raz pierwszy udało się przegonić Niemców, przewożąc łącznie 1 mld 747,2 mln ton ładunków, to jest o 13 procent więcej aniżeli w roku 2016. Polacy przewieźli 17,5 procent wszystkich ładunków unijnych i tym samym zostali liderami pośród 28 krajów Unii Europejskiej.

A to tylko na terenie Unii. Według Głównego Urzędu Statystycznego, polscy przewoźnicy zdeklasowali całą Europę, transportując ponad 30,7 procent ogólnych ładunków.

Pod względem rodzajów cargo, największy wzrost zanotowano w przewozach wyrobów włókienniczych i odzieżowych. Na drugim miejscu znalazły się produkty spożywcze, a na trzecim rudy metali i inne produkty górnictwa i kopalnictwa.

Wśród firm transportowych dominowały, podobnie jak w USA, małe przedsiębiorstwa, liczące do 9 pracowników. Dokonały one aż 60,7 proc. wszystkich przewozów.

Z danych firmy doradczej PwC wynika, że na polskim rynku pracuje obecnie ok. 650 tys. kierowców zawodowych. Jednak zawód ten przestał być atrakcyjny (pomimo solidnych zarobków) i coraz więcej pracowników odchodzi. Flota polskich przewoźników w roku 2017 liczyła ponad 3,2 miliona samochodów ciężarowych, z czego prawie 20 proc. to pojazdy powyżej 30 lat. Natomiast ciężarówek w wieku do lat 5 było tylko 11 proc. całego taboru. Generalnie w Polsce jest 390,4 tys. ciągników siodłowych, co jak na europejskie standardy jest dobrym wynikiem.

Na dzień dzisiejszy kondycja polskiego transportu samochodowego rysuje się pozytywnie i miejmy nadzieję, że żadne zawieruchy polityczne nie spowolnią ani nie zaburzą tego trendu. Szerokiej drogi Polsko!

Szerokiej i bezpiecznej drogi życzy ALL ABOUT TRUCKS. We serve Truckers!

fot.pxhere.com