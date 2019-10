Nowa baza z pozytywnymi wynikami testów na alkohol, narkotyki 0 14 października 2019

Konia z rzędem temu, kto przetłumaczy następujące hasło: Commercial Drivers License Drug and Alcohol Clearinghouse. Chyba najbliższa prawdy byłaby wersja: baza danych wyników testów na obecność substancji odurzających i alkoholu dla kierowców zawodowych.

Mandat pod taką nazwą został złożony w Kongresie już w 2012 roku przez MAP-21 (The Moving Ahead for Progress in 21 st Century) i zacznie obowiązywać wszystkie firmy transportowe i kierowców CDL od 6 stycznia 2020 roku.

Kierowcy, pracodawcy, konsorcja, osoby wydający karty medyczne (Medical Review Officers, MRO) oraz instruktorzy terapii uzależnień (Substance Abuse Professionals, SAP) będą zmuszeni do zgłaszania i rejestrowania wyników testów na substancje odurzające i alkohol według nowych przepisów.

Oznacza to, że do nowej bazy danych będą trafiały wszystkie przypadki pozytywnych wyniki testów na narkotyki, wszystkie przypadki pozytywnych wyników testów na alkohol (dla kierowców CDL jest to 0,4 promila), odmowy wykonania testów oraz inne wykroczenia związane z tym programem.

Dla pracodawców będzie to dodatkowe wyzwanie, gdyż od stycznia będą zmuszeni do:

sprawdzenia wszystkich obecnych kierowców CDL oraz kandydatów do zatrudnienia w bazie danych – Clerainghouse, zanim zostaną oni dopuszczeni do prowadzenia komercyjnych pojazdów po drogach publicznych (wyniki testów na obecność narkotyków i alkoholu nie mogą być pozytywne),

corocznego sprawdzania statusu każdego pracownika, którego obecnie zatrudniają.

Często zdarzało się, iż kierowca przyłapany na zażywaniu substancji niedozwolonych (bądź np. odmowie zrobienia testu) zmieniał pracodawcę, nie informując kolejnego o zaistniałym precedensie. Od przyszłego roku taka sytuacja nie będzie mogła mieć miejsca. Przed przyjęciem do pracy kierowcy firma transportowa będzie zmuszona zweryfikować jego dane w Clearinghouse. Wszystkie przewinienia pozostaną w programie przez pięć kolejnych lat bądź do momentu, kiedy kierowca zakończy wskazaną terapię.

Już od tego miesiąca można rejestrować firmy i poszczególnych kierowców w systemie Clearinghouse pod adresem https://clearinghouse.fmcsa.dot.gov/

Niestety, za wyciągnięcie każdego zapisu trzeba będzie zapłacić. Federalna Administracja ds. Bezpieczeństwa Przewoźników (Federal Motor Carrier Safety Administration, FMCSA) podała następujące ceny: za pojedynczy zapis 1,25 dol., 125 dol. za 100, 1250 dol. za 1000 oraz 9375 dol. za 7500 rekordów.

Aby być w zgodzie z przepisami, każdy przewoźnik (właściciel jednej bądź więcej ciężarówek) przed zarejestrowaniem się w bazie danych będzie musiał należeć do konsorcjum. Po informacje, które z konsorcjów jest najodpowiedniejszą opcją dla waszej firmy, prosimy o kontakt pod numer telefonu (224) 238-3155.

Od lat współpracujemy z konsorcjami, które mają wspaniałą reputację i potrafią pomóc w każdej sytuacji. Ponieważ zdajemy sobie sprawę, że natłok nowych przepisów oraz ich przedstawienie może być trochę dezorientujące, proponujemy, aby przed zarejestrowaniem się skontaktować się z naszym konsultantem pod podany powyżej numer telefonu.

