Nie zapomnij o noworocznych płatnościach

Początek nowego roku to nie tylko zwroty nadpłaconych podatków uczciwym płatnikom, ale niestety także podatki, które firmy transportowe muszą oddać państwu.

Wielokrotnie zdarzało się, że w wyniku noworocznego zamieszania właściciele przedsiębiorstw zapominali uiścić te obowiązkowe opłaty i w rezultacie przychodziło im płacić z doliczoną karą. Chcąc uniknąć takiej sytuacji przypominamy o nadchodzących w najbliższym czasie obowiązkowych opłatach dla firm transportowych.

Opłata za czwarty kwartał podatku od paliwa IFTA (International Fuel Tax Agreement) – musi być uiszczona do 31 stycznia 2018 r. Sugerujemy jednak, aby wszystkie potrzebne dokumenty złożyć do 15 stycznia. W skład dokumentacji wchodzą wyliczenia przejechanych mil oraz ilość galonów paliwa nabytego w każdym stanie w okresie od października do grudnia 2017 r.

Do 5 kwietnia 2018 roku musi zostać uiszczona coroczna opłata rejestracyjna UCR (Unified Carrier Registration). Jej wysokość zależy od liczby ciężarówek zarejestrowanych w firmie. Kara za opóźnienie wynosi 300 dolarów.

Odnowienie rejestracji IRP (International Registration Plan) obowiązuje do ostatniego dnia marca. Podobnie jak w przypadku IFTA sugerujemy, aby dokumenty dostarczyć nie później niż 15 marca. Urzędy borykają się z nadmiarem pracy i niedoborem wykwalifikowanych pracowników, co skutkuje poważnymi opóźnieniami. Po listę specyficznych dokumentów prosimy dzwonić do naszej agencji pod numer: (224) 238-3155.

Przypominamy również, że biuro sekretarza stanu Illinois nie przyjmuje kart kredytowych. Jedyny wyjątek to osobiste stawienie się w biurze sekretarza stanu w Springfield. Dopuszczalne formy płatności to cashier’s checks, money order lub zwykły czek dla firm, które są w branży przez co najmniej 3 lata.

Szerokiej i bezpiecznej drogi życzy All About Trucks. We serve Truckers!

fot.Pixabay.com