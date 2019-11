Koło ratunkowe właścicieli ciężarówek: faktoring 0 4 listopada 2019

Płynność finansowa jest podstawą każdego biznesu. Wiele firm transportowych przekonało się o tym w bolesny sposób. Nie potrafiąc przewidywać nadchodzących, niespodziewanych wydatków doprowadzali się do skrajnego zadłużania, co w efekcie w wielu wypadkach kończyło się bankructwem.

Dla przeciętnego zjadacza chleba termin „faktoring” jest zupełnie obcy. Tymczasem dla wielu przewoźników jest to ostatnie koło ratunkowe, które pozwala na utrzymanie się na powierzchni.

W transporcie w większości wypadków zapłata za wykonaną usługę jest z reguły opóźniona o kilka tygodni. Natomiast firmy zajmujące się faktoringiem wypłacają pieniądze w krótkim czasie po okazaniu im faktur za przewóz towaru. Oczywiście nie robią tego za darmo i za wykonaną usługę pobierają najczęściej jakiś procent od należnej sumy.

Wielu właścicieli ciężarówek decyduje się na współpracę z nimi, aby mieć stały, systematyczny dopływ gotówki, czym eliminują ryzyko utraty biznesu. Niestety i na rynku firm faktoringowych są jednostki lepsze i gorsze. Poniżej podajemy kilka wskazówek, na które każdy potencjalny klient powinien zwrócić uwagę.

Szybkie pieniądze. Jeżeli firma faktoringowa nie oferuje gotówki w ciągu 24 godzin, to nie rób z nimi żadnych transakcji. Poszukaj szybszej!

Indywidualne podejście. Dobrze funkcjonujące biuro faktoringowe powinno wyznaczyć jednego menadżera, który będzie odpowiedzialny za twoje konto. Powinna to być osoba kompetentna, znająca odpowiedzi na twoje pytania i orientujące się w biznesie transportowym.

Dodatkowe usługi. Najlepsze firmy faktoringowe poza szybkim transferem pieniędzy oferują dodatkowe usługi dla właścicieli pojedynczych ciężarówek i małych przewoźników. Mogą się do nich zaliczać:

– karty paliwowe

– darmowe czeki kredytowe

– 24-godzinny dostęp do internetowego konta

– ubezpieczenia dla nowo powstałych firm transportowych

– bezpłatny dostęp do portali, które oferują ładunki

Finansowanie na podstawie kopii dokumentów. Jak najszybsze otrzymanie gotówki w wielu wypadkach jest podstawą dalszej egzystencji na rynku pracy, dlatego akceptacja kopii, faksów czy zeskanowanych dokumentów jest tak istotna. Wymóg dostarczenia oryginalnych dokumentów wielokrotnie opóźniłby wypłatę funduszy nawet o kilka dni. Zawsze szukaj faktoringów, które aprobują kopie dokumentów.

Minimalna liczba transakcji lub minimalne kwoty. Każdy wykonawca powinien mieć swobodę wyboru, którą fakturę chce spieniężyć. Plan nielimitowany pozwala na finansowanie dowolnej liczby faktur na dowolną sumę.

Zaliczki na paliwo. Zawsze wybierajcie firmę faktoringową, która oferuje program „fuel advances for Truckers”, czyli zaliczki na paliwo. Wiele z nich posiada programy, które pozwalają na zaliczki paliwowe nawet do 50 proc. już w momencie, kiedy towar zostanie podjęty przez wykonawcę.

Non-recourse kontra recourse. Powinieneś posiadać opcję wyboru pomiędzy dwoma rodzajami faktoringu. Faktoring typu recourse pociąga ciebie do odpowiedzialności w razie niezapłaconej faktury, natomiast w wypadku non-recourse odpowiedzialnością obciążona jest firma faktoringowa. Oba programy mają swoje plusy i minusy. Powinieneś je poznać i podjąć ostateczną decyzję.

Szerokiej i bezpiecznej drogi życzy ALL ABOUT TRUCKS! We serve Truckers!

fot.Depositphotos.com