Kierowcy ciężarówek na ratunek ofiarom handlu ludźmi 0 by EM 27 sierpnia 2018

Gdy przetrząsając przez lata tysiące gazet i stron internetowych w poszukiwaniu tematów na artykuły przed moimi oczami pojawiał się skrót TAT, przeskakiwałem go wzrokiem bez większego zainteresowania.

Tymczasem TAT (Truckers Against Trafficking), organizacja, która sprawiała wrażenie tak mało interesującej z punktu widzenia zawodowych kierowców, zajmuje się jakże ważnym problemem – handlem ludźmi. I chociaż temat wydaje się tak odległy od naszego codziennego życia, dramaty związane z nim rozgrywają się tuż za naszymi plecami.

Wikipedia podaje nam następującą interpretację tego procederu: „Handel ludźmi – nazwa przestępczego procederu, będącego współczesną formą niewolnictwa. Początkowo pod tym pojęciem rozumiano wyłącznie handel kobietami, zmuszanymi do prostytucji, jednak znaczenie pojęcia uległo rozszerzeniu i obejmuje wszelkie działania skierowane na wyzysk ludzi, niezależnie od płci i wieku, naruszające prawo do decydowania o sobie. Wyzysk ten związany jest zazwyczaj z użyciem przemocy, co jest dla ofiar ogromnym obciążeniem fizycznym i psychicznym. Ofiary handlu żywym towarem w efekcie traumatycznych przeżyć często doświadczają chorób psychicznych i popadają w różne formy uzależnień. Wobec ofiar stosowane są działania naruszające ich seksualność, indywidualną wolność i cielesną nienaruszalność”.

Przyczynkiem do tego, aby przyjrzeć się sprawie bliżej, była historia jednego z naszych klientów, który jest członkiem TAT od lat (przeszedł odpowiednie szkolenie) i pokonując tysiące mil tygodniowo ma oczy i uszy szeroko otwarte.

Na jednym z truck stopów w pobliżu San Diego w Kalifornii, kiedy szykował się do zasłużonego odpoczynku, usłyszał pukanie do drzwi kabiny. Larry już wcześniej zwrócił uwagę na skąpo odzianą dziewczynę, może czternastoletnią, która w towarzystwie dwudziestoletniego młodzieńca przechadzała się po parkingu pukając do ciężarówek. Ta sama nastolatka stała właśnie pod jego kabiną i z zapłakanymi oczyma proponowała seks. Mówiła, że jest z sąsiedniego stanu i chce wrócić do domu, ale nie ma za co. Kiedy Larry zaproponował pomoc w dotarciu do domu albo ewentualnym kontakcie z bliskimi, pojawił się młody mężczyzna eskortujący dziewczynę, a ta w jednej chwili umilkła i natychmiast oddaliła się wraz z nim.

Pomimo zmęczenia kierowca wyskoczył z ciężarówki i podążył za nimi na odległy skraj truck stopu, gdzie zauważył, jak wsiadali do zaparkowanego samochodu. Zapamiętując numer rejestracyjny auta szybko wrócił do kabiny i natychmiast zadzwonił do National Human Trafficking Resource Center, NHTRC.

Po paru minutach na miejsce zdarzenia dotarło pięć radiowozów policyjnych i po chwili kilku młodych mężczyzn zostało aresztowanych. Okazało się, że dziewczynka uciekła z domu i była zmuszana do prostytucji pod groźbą pobicia. Stręczyciele mieli bogatą kartotekę kryminalną, a jeden z nich był wcześniej aresztowany, między innymi za porwanie.

Jedno ze sloganów TAT głosi: „Wspieram TAT, ponieważ ja – kierowca zawodowy, jestem pierwszą linią obrony i prawdopodobnie ostatnią szansą ratunku dla ofiar handlu ludźmi”. Niech to hasło stanie się dewizą wszystkich zawodowych kierowców.

Wszystkich, którym nie jest obojętny los ofiar handlu ludźmi zapraszamy na stronę www.truckersagainsttrafficking.org

Szerokiej i bezpiecznej drogi życzy ALL ABOUT TRUCKS. We serve Truckers!

fot.Randy Vruwink/Truckers Against Trafficking