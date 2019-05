Kierowca CDL po zawale 0 20 maja 2019

Najgorszą wiadomością, jaką może otrzymać żona zawodowego kierowcy, jest telefon ze szpitala, że jej małżonek właśnie jest reanimowany. Z taką smutną rzeczywistością musiała zmierzyć się jedna z naszych klientek po tym, jak jej mąż doznał zawału serca na jednej z chicagowskich autostrad. Ponieważ był jedynym żywicielem rodziny, momentalnie zostali oni pozbawieni środków do życia.

Na szczęście sytuacja skończyła się dobrze i pacjent szybko powraca do zdrowia, ale pozostało pytanie: po jakim czasie od takiego feralnego zdarzenia kierowca CDL może wrócić do zawodu? Federalna Administracja Bezpieczeństwa Przewoźników (Federal Motor Carrier Safety Administration, FMCSA) w obawie o bezpieczeństwo na drogach wprowadziła przepisy oraz ramy czasowe, które są rygorystycznie przestrzegane.

Po zawale serca pacjent może spędzić w szpitalu – w zależności od wystąpienia i stopnia komplikacji – od jednego dnia nawet do kilkunastu tygodni. Po tym okresie, aby ponownie zasiąść za kierownicą ciężarówki, musi uzyskać pisemną zgodę od prowadzącego go kardiologa. Musi również pozytywnie przejść próbę wysiłkową (ang. stress test), która zdeterminuje zachowanie serca pod wpływem wysiłku fizycznego. Następny test – frak­cja wyrzutowa lewej komory (left ventricular ejection fraction, LVEF) wskaże, jaką ilość krwi serce jest zdolne przepompować.

Przez kolejne dwa miesiące kierowca nie może wykonywać zawodu i poddany jest obowiązkowej obserwacji. Jeżeli w ciągu tego okresu jego organizm nie będzie tolerował lekarstw, bądź wyniki testów nie będą pozytywne, to niestety czeka go dyskwalifikacja.

W przeciwnym wypadku kierowca może udać się do certyfikowanego lekarza na regularne badanie i uaktualnienie karty medycznej CDL. Zawodowcy, którzy przeszli zawał, są zmuszeni do odnawiania karty medycznej, jak również wspomnianych wcześniej testów, co dwanaście miesięcy (zdrowi kierowcy co dwa lata). Każdy zawałowiec udający się na badania kierowcy CDL powinien zabrać ze sobą następujące dokumenty:

– wypis ze szpitala

– zgoda kardiologa

– wyniki próby wysiłkowej (stress test)

– wyniki testu LVEF

– listę zażywanych lekarstw

Najlepszą formą obrony przed chorobami serca jest oczywiście zmiana stylu życia. Należy unikać stresu, rzucić palenie, zażywać więcej ruchu i stosować dietę bogatą w warzywa i owoce. Regularne wizyty u doktora również pozwalają na wcześniejsze wykrycie problemów kardiologicznych.

Szerokiej i bezpiecznej drogi życzy ALL ABOUT TRUCKS. We serve Truckers !

fot.Pexels.com