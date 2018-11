Kiedy i dlaczego jest najwięcej wypadków?

Do tej pory na pytanie, gdzie i kiedy istnieje największe ryzyko spowodowania wypadku drogowego, nie było jednoznacznej odpowiedzi. Na szczęście czasy się zmieniają i powstają firmy wykorzystujące najnowsze technologie, które pozwalają na wychodzenie poza dotychczasowe ramy.

Dwadzieścia lat temu w Kalifornii narodziła się firma Lytx. Od samego początku nadrzędną ideą założycieli Lytx było stworzenie jak najbezpieczniejszych warunków pracy dla kierowców CDL. A cały mechanizm miał opierać się na najbardziej innowacyjnych programach komputerowych, pozwalających zrewolucjonizować dotychczasowe tendencje biznesowe w transporcie.

I tak po paru dekadach wykonawcy współpracujący z Lytx mogą pochwalić ponad 80-procentowym spadkiem wydatków na odszkodowania (Property & Auto liability oraz Workers Compensations claims), zniwelowaniem niemalże do zera fałszywych roszczeń o odszkodowania oraz zmniejszeniem o 12 procent wydatków na paliwo, poprzez stałą kontrolę nieefektywnej lub zbyt szybkiej jazdy.

To właśnie specjaliści z Lytx przeprowadzili analizę 116 tys. wypadków, które zostały zarejestrowane (dzięki kamerom zamontowanym na pokładach ciężarówek) od stycznia do września tego roku. Ale to nie wszystko. Do dyspozycji badaczy były inne nagrania, między innymi 16,1 miliona nieprawidłowych zachowań na drogach oraz 6,9 miliona ryzykownych manewrów drogowych.

Analitycy z Lytx twierdzą, że największy brak koncentracji u kierowców występuje w piątki, natomiast najwięcej wykroczeń drogowych popełnianych jest w czwartki. Liczba kierujących na granicy ryzyka w wyniku senności czy też przemęczenia najwyższa jest w wtorki. Potencjalnym źródłem problemu mogą być mecze futbolu amerykańskiego w poniedziałkowe wieczory, Monday Night Football. Od końca sierpnia do grudnia, kiedy trwa główny sezon futbolowy i mecze odbywają co tydzień, ryzyko kolizji we wtorek jest wyższe nawet o 170 proc.

Zidentyfikowano również kilka zachowań które najczęściej prowadzą do stłuczek i wypadków. Oto kilka z nich:

– zbyt późne reakcje,

– agresywne prowadzenie pojazdu,

– niezachowanie odpowiedniej odległości od poprzedzającego pojazdu,

– „Blank stare”, czyli obserwowanie drogi tuż przed pojazdem, szczególnie niebezpieczne podczas szybszej jazdy, które w rezultacie może doprowadzić do wjechania w tył poprzedzającego pojazdu,

– senność kierowcy.

Reasumując, badania wskazują na znaczne zmniejszenie ryzykownych zachowań zawodowych kierowców. Od czerwca do września br. wydarzyło się o 358 359 mniej incydentów aniżeli w tym samym okresie ubiegłego roku.

fot.Pixabay.com