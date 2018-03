Internetowe szkolenia dla kierowców CDL

Gdzie się podziały te czasy, kiedy zatrudniając kierowcę CDL wystarczyło przeprowadzić z nim test drogowy i był gotowy, żeby podjąć pracę. Wpływ wszechobecnej technologii na sektor transportu kołowego powoli rozprzestrzenia się na wszystkie aspekty branży.

Największe firmy transportowe zanim wypuszczą nowego kierowcę w pierwsza trasę, poddają go kompleksowemu szkoleniu. Jest to wymóg, który przynosi korzyści przez cały okres dalszej współpracy, gdyż to kierowca jest pierwszym ogniwem w łańcuszku odpowiedzialności za dobre funkcjonowanie i przyszłość firmy. To od niego, jego umiejętności i zachowania na drodze zależą wysokość stawki ubezpieczeniowej, wyniki CSA, stan sprzętu oraz bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego.

Ale jeżeli myślicie, że tylko najbogatszych stać na takie wszechstronne szkolenia, to jesteście w błędzie. Z pomocą przychodzi firma Instructional Technologies Inc., oferując cały wachlarz kursów, które mogą okazać się pomocne w prowadzeniu nawet najmniejszej firmy transportowej.

Obecnie można skorzystać z ponad 110 kursów internetowych. Każdy z nich jest tak zaprojektowany, że przyciągnie uwagę zarówno kierowcy, który ma na swoim koncie milion przejechanych mil, a zarazem jest niezbyt skomplikowany dla nowicjuszy. Instruktaże umożliwiają naukę we własnym tempie, a średnia długość jednego odcinka kursu to dwadzieścia minut.

Najświeższy produkt ITI to kurs dotyczący wprowadzenia do obsługi elektronicznych dzienników pokładowych (Introduction to Electronic Logging Devices, ELD). Pokrywa on podstawy obsługi ELD, z czym wielu kierowców ma kłopoty oraz pozwala firmie tak skonstruować cały trening, aby był dostosowany do jej specyficznych potrzeb.

Mamy nadzieję, że podane informacje będą pomocne w szkoleniu waszych kierowców, a jeżeli korzystacie już z usług ITI, to podzielcie się z nami swoimi doświadczeniami. Chcemy ułatwiać życie polonijnym firmom transportowym, a wymiana informacji jest jedną z form takiej pomocy.

Szerokiej i bezpiecznej drogi życzy ALL ABOUT TRUCKS. We serve Truckers!

fot.123RF Stock Photos