Gdy kierowca CDL nieświadomie łamie prawo 0 3 września 2019

Nawet bardzo odpowiedzialnym kierowcom zdarza się nieświadomie łamać prawo. Mówimy tu o przepisach dotyczących alkoholu oraz innych używek. Nieznajomość prawa prowadzi do tego, że wielu kierowców jest karanych, a nie poczuwają się zupełnie do winy. Oto kilka przykładów.

Czy kierowca może znajdować się w ciężarówce, kabinie sypialnej, po zażyciu alkoholu?

Regulamin bezpieczeństwa, punkt 49C.F.R.&392.5 zabrania mieć jakikolwiek poziom alkoholu we krwi, kiedy kierowca sprawuje „fizyczną kontrolę” nad pojazdem komercyjnym. Czyli kiedy ma dostęp do kluczyków, a ciężarówka znajduje się w jego zasięgu. Prawo to obejmuje również okres 34-godzinnej przerwy przeznaczonej na restart. Ponieważ jednak termin „fizyczna kontrola” nie jest określony szczegółowo, najlepszym rozwiązaniem jest niespożywanie alkoholu w pobliżu (lub wnętrzu kabiny) swojej ciężarówki. Przypominamy również, iż FMCSA ustaliła maksymalny limit alkoholu dla właścicieli komercyjnego prawa jazdy CDL na 0.04% (dla operatorów autobusów 0.02%), czyli o połowę niższy aniżeli dla właścicieli osobówek (0.08%). Żeby rozwiać wszelkie wątpliwości dodajmy, że limit dla zawodowców CDL prowadzących personalny, osobowy pojazd wynosi również 0.08%.

Czy kierowca natychmiast po wezwaniu na test na obecność narkotyków musi stawić się w placówce, gdzie zostanie przetestowany?

Paragraf 49 C.R.F. & 382.305 nakazuje kierowcy natychmiastowe stawienie się na test. Jeżeli został on poinformowany o nakazie wykonania testu podczas innych zajęć niż prowadzenie pojazdu, np. rozładunku, to firma zatrudniająca go musi znaleźć zastępstwo.

Czy kierowca może być wezwany na wyrywkowy test narkotykowy, kiedy nie jest w pracy?

Tak, może, nawet jeśli jest po pracy, w domu bądź na wakacjach. Natomiast wyrywkowy test na alkohol może być przeprowadzony tylko bezpośrednio przed, w trakcie lub tuż po pracy.

W wielu stanach marihuana jest legalna, czy kierowcy CDL mogą ją zażywać?

Nie, nie i jeszcze raz nie. Każdy kierowca komercyjny, u którego test wykaże zażywanie marihuany, zostaje automatycznie zdyskwalifikowany. Okres dyskwalifikacji zależy od opinii i zaleceń specjalisty od uzależnień. Taka sama sytuacja ma miejsce w chwili, kiedy kandydat na kierowcę starający się o pracę robi test poprzedzający zatrudnienie. Narkotyk pozostaje w organizmie przez minimum 30 dni.

Czy kierowca musi kontaktować się z Medical Review Officer, MRO?

Oficer ten jest odpowiedzialny za rozpatrywanie każdego pozytywnego wyniku testu narkotykowego, który został do niego przesłany z laboratorium. W każdym takim wypadku MRO kontaktuje się z firmą, w której zatrudniony jest kierowca. Następnie pracodawca informuje kierowcę, że musi on zadzwonić do MRO w celu przedyskutowania wyników testu. Warto to zrobić, gdyż w wielu przypadkach właściwe wyjaśnienia zmieniają końcową decyzję. Przykładowo, kierowca ma receptę od lekarza na lekarstwo, którego składniki widnieją na liście środków zakazanych. Wystarczy, że kopia zostanie dostarczona do MRO i sprawa powinna zostać załatwiona na korzyść kierowcy.

