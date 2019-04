Czy mówisz po „trokersku”? 0 23 kwietnia 2019

Chociaż najmłodsza generacja zawodowych kierowców odchodzi powoli od tradycyjnych CB, to jednak znaczna większość ciągle korzysta z tego dobrodziejstwa techniki.

Mniej wtajemniczonym wyjaśniamy, że CB to skrót od Citizens’ Band radio. To krótkofalówki montowane w ciężarówkach, pozwalające na rozmowy do kilku kilometrów. Obecnie powoli zostają wypierane przez aplikacje telefoniczne, ale prawdziwi weterani autostrad, truckerzy z krwi i kości za nic nie pozbyliby się swojego radia CB.

Wraz z pojawieniem się pierwszych egzemplarzy CB w latach 60. ubiegłego stulecia, język zawodowych kierowców powoli wzbogacał się o nowe wyrażenia i tak z biegiem czasu powstała gwara rozumiana tylko przez tę grupę zawodową.

Polonijni kierowcy ciężarówek operują na swoim kanale i oczywiście wykształcili własne niepowtarzalne lingo. Jednak tym artykule chcemy przybliżyć slang amerykańskich truckerów. Może on okazać się pomocny w sytuacjach krytycznych na drodze, więc warto wiedzieć, przed czym jankescy bracia ostrzegają się nawzajem.

Okazuje się, że przełączając na kanał dziewiętnasty (najbardziej popularny kanał pośród amerykańskich długodystansowców), nawet ci biegle operujący językiem angielskim mogą mieć kłopoty ze zrozumieniem. Dlaczego? Poniżej podajemy najbardziej popularne wyrażenia w porządku alfabetycznym. Gwarantujemy, że niektóre tłumaczenia z angielskiego na „trokerski” wywołają niejeden uśmiech na waszych twarzach.

ADVERTISING – radiowóz policyjny z włączonymi światłami błyskowymi

ALICE IN WONDERLAND – kierowca, który się zgubił i szuka właściwej drogi

ALLIGATOR albo GATOR – kawał gumy z pękniętej opony, leżący na autostradzie

ALL LOCKED UP – zamknięta stacja wag, tzw. waga

ASTRONAUT – policyjny samolot albo helikopter

BACKDOOR – przestrzeń bezpośrednio za pojazdem, albo ostatni pojazd w korku na drodze

BAND-AID BUGGY albo MEAT WAGON – karetka

BEAR BAIT – pojazd przekraczający dozwoloną prędkość

BLACKEYE – przepalony reflektor

BLINKIN’ WINKIN’ – autobus szkolny

BRAKE CHECK – wypadek bądź inne wydarzenie na drodze powodujące spowolnienie lub zatrzymanie ruchu.

BRUSH YOUR TEETH AND COMB YOUR HAIR – uwaga radar!

BUSTER BROWN – pojazd UPS-u

CARE BEAR – policja w strefie robót drogowych

CASH BOX – budka na płatnej drodze

CHICKEN COOP – stacja wag

DIESEL COP albo D.O.T. BEAR – personel departamentu transportu

DRIVING AWARD albo FEEDING THE BEARS – otrzymać mandat

EVEL KNIVEL – policjant na motorze

FINGERPRINT – kiedy kierowca musi wyładować ładunek osobiście

FULL-GROWN BEAR – policja stanowa

GO-GO JUICE albo MOTION LOTION – paliwo, diesel

GREASY SIDE UP – pojazd przewrócony na dach

GOING HORIZONTAL – kierowca idący spać

GREEN STAMP – płatna droga

HAMMER DOWN – przyspieszyć

HAMMER LANE – najszybszy (lewy) pas autostrady

HAULING SAILBOAT FUEL – jechać z pustą naczepą

HOOD ORNAMENT – pojazd, który wyprzedził ciężarówkę ze znaczną prędkością, następnie wjechał przed „maskę” i zwolnił

ORGAN DONOR – motocyklista bez kasku

PAYING THE WATERBILL – postój na toaletę

PEEL YOUR EYEBALLS – wypatrywanie policji bądź poszukiwanego pojazdu czy osoby

PICTURE TAKER – radiowóz z radarem

PLAIN WRAPPER – nieoznakowany samochód policyjny

SHOOTING YOU IN THE BACK – niewidoczny radiowóz z radarem

THROWIN’ IRON – zakładać łańcuchy na opony

TO MANY EGGS IN THE BASKET – zbyt ciężki ładunek

TRAVEL AGENT – dyspozytor albo broker

WIGGLE WAGONS – dwie lub trzy naczepy w zestawie

WITH A CUSTOMER – policjant na poboczu z „klientem”

YARDSTICK – słupki przy autostradzie oznaczające mile

fot.123RF