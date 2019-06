Czerwona lampka bezpieczeństwa 0 24 czerwca 2019

Wielu kierowców zawodowych nie poświęca zbyt wiele uwagi, albo nawet zaniedbuje inspekcję ciężarówki przed wyjazdem w trasę, jak i po powrocie. Tymczasem tylko włączenie wszystkich świateł i obejście pojazdu dookoła, sprawdzając czy jest sprawny, może zaoszczędzić nam wiele problemów, a zarazem gotówki.

Według programu CSA (Compliance, Safety, Accountability) 30 procent wszystkich przewinień związanych jest właśnie z wadliwymi światłami. Jest to najłatwiej wykrywalne przewinienie, więc zdrowy rozsądek podpowiada, że nie warto ryzykować.

Należy pamiętać, iż każda taka usterka, poza konsekwencjami finansowymi, kosztuje kierowcę również sześć punktów karnych z programu CSA, a przepalone światła przednie drogowe lub tylne to automatyczne zawieszenie w czynnościach służbowych – OOS (out of service), a to z kolei dodatkowe 2 punkty.

Symptomami, które mogą sygnalizować, że w najbliższym czasie żarówka może ulec przepaleniu, są ciemniejsze niż zazwyczaj światło lub „mruganie” żarówki. Przyczyn może być kilka, ale najbardziej prawdopodobna to nieprawidłowa moc żarówki, uszkodzone okablowanie oraz rdza. Jeżeli oba te symptomy występują, kiedy w użyciu są żarówki LED, prawie na sto procent wskazuje to na poważniejsze problemy elektryczne. Dlatego też, poza wizualną inspekcją, kierowca lub mechanik powinien sprawdzać również okablowanie i połączenia. Najskuteczniejszą formą przedłużenia prawidłowego funkcjonowania instalacji elektrycznej jest zabezpieczenie przed wilgocią i rdzą.

Popularnym trendem w ostatnich latach jest zamiana tradycyjnych żarówek na tzw. LED-owe – LED. Głównym atrybutem LED-ów jest ich żywotność. Przykładowo tradycyjna żarówka przepracuje 5000 godzin, podczas kiedy taka sama LED-owa może osiągnąć 100 tys. godzin. Dodatkowo są one bardziej odporne na wstrząsy oraz mechaniczne uszkodzenia. Ponadto, systematycznie z roku na rok, ceny tych nowoczesnych żarówek spadają, a zużycie prądu jest nieporównywalnie mniejsze.

Chociaż faktycznie LED-y zdobywają rynek dużymi krokami, to jednak droga do stuprocentowej dominacji jest jeszcze daleka. Ostatnie statystyki tylko to potwierdzają. Ratio sprzedanych tradycyjnych żarówek w stosunku do LED-owych ciągle jeszcze wynosi 70/30 na korzyść tych pierwszych.

Szerokiej i bezpiecznej drogi życzy ALL ABOUT TRUCKS. We serve Truckers!

fot.David Maung/EPA-EFE/Shutterstock