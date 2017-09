Czego nas uczy ogólnoamerykańska inspekcja drogowa?

Zdajemy sobie sprawę, że wszelkie analizy, liczby, statystyki potrafią być bardzo nużące i mało przystępne, ale niestety czasami musimy się przez nie przedrzeć, aby wyciągnąć odpowiednie wnioski na przyszłość. Nie inaczej jest i tym razem.

Właśnie opublikowano wyniki ostatniej ogólnoamerykańskiej trzydniowej inspekcji drogowej, o której informowaliśmy w majowych odcinkach naszej serii. Była to już trzydziesta taka inspekcja z rzędu, więc mieliśmy prawo przypuszczać, że Związek Bezpieczeństwa Pojazdów Komercyjnych (Commercial Vehicle Safety Alliance, CVSA) będzie chciał uczcić okrągłą rocznicę bardziej intensywnymi kontrolami.

Nie myliliśmy się i chociaż agencja przeprowadziła mniej inspekcji niż w ubiegłym roku, to były one bardziej skrupulatne, w wyniku czego większa ilość kierowców została zawieszona w czynnościach zawodowych (Out of Service, OOS) i więcej pojazdów trafiło do warsztatów naprawczych.

Wracając do statystyk. Podczas International Roadcheck 2017 przeprowadzono 62 013 inspekcji, z czego 19,4 proc. (12 030 ciężarówek) zakończyło się uzyskaniem OOS dla pojazdów, a 4,7 proc. (2 940) – OOS dla kierowców.

Jeżeli miałby powstać ranking najczęściej wykrywanych defektów czy też przewinień związanych z pojazdami, to na czele znalazłyby się:

1. Usterki układu hamulcowego – 26,9 proc.

2. Nieprawidłowe zabezpieczenie ładunku – 15,7 proc.

3. Opony i felgi – nadmiernie zużyte, uszkodzone lub w nieprawidłowym rozmiarze – 15,1 proc.

Natomiast klasyfikacja grzeszków popełnionych przez kierowców nie zmienia się od lat i przedstawia się następująco:

1. Przekroczenie dopuszczalnej liczby godzin pracy – 32,3 proc.

2. Zła klasa prawa jazdy – 14,9 proc.

3. Sfałszowany dziennik godzin pracy – 11,3 proc.

Analizując przedstawione dane, łatwo przewidzieć, na co inspektorzy zwracają największą uwagę podczas inspekcji drogowych. Codzienną inspekcję przedwyjazdową powinniśmy przeprowadzać punkt po punkcie, natomiast szczególną uwagę należy kierować na hamulce, opony i sprzęt zabezpieczający ładunki. Pozwoli to zaoszczędzić nam setki dolarów i z pewnością masę nerwów.

