Co przyniesie nowy rok w branży transportowej 0 by EM 31 grudnia 2018

Jak co roku, kiedy nadchodzi koniec grudnia, czujemy się zobligowani do tego, aby rzucić okiem na nadchodzące dwanaście miesięcy i pokusić się chociażby o mglistą zapowiedź tego, co może wydarzyć się w branży transportowej.

Na szczęście nie jesteśmy jedynymi, których to interesuje. W obecnej dobie łatwo odnaleźć firmy, które posługując się gigabajtami informacji przewidują nadchodzące trendy. My posłużyliśmy się danymi, które zostały przedstawione na konferencji w Teksasie przez dwie kompanie zajmujące się zbieraniem i analizą informacji, FreightWaves oraz Futurist Institute.

Handel internetowy, e-commerce

Interesującym faktem jest to, iż po raz pierwszy w historii zakupy internetowe w czarny piątek przebiły sprzedaż w sklepach. Według analityków sprzedaż internetowa będzie równomiernie wzrastała, bez objawów spowolnienia.

Ponowny wzrost stawek

Stawki za przewozy w 2019 roku powinny wzrastać, jednakże w wolniejszym tempie aniżeli w bieżącym roku. Przewidywany wzrost to 7 do 10 procent.

Sprzedaż używanych ciężarówek

Ceny używanych ciężarówek powinny spaść w pierwszym kwartale przyszłego roku nawet o 40 procent. Powodem jest niespotykanie wysoka ilość zamówień na nowe pojazdy w latach 2017 i 2018.

Elektryczne ciężarówki

Na naszych autostradach będziemy widzieli coraz więcej elektrycznych pojazdów. Większość jednak będzie obsługiwała lokalne, krótkie trasy. Prawdziwą ekspansję przewiduje się na okres następnych pięciu do dziesięciu lat, kiedy elektryczne ciężarówki będą zdolne pokonywać powyżej 500 mil na jednym ładowaniu baterii.

Autonomiczne ciężarówki

Na razie kierowcy CDL nie muszą się obawiać utraty miejsc pracy. Długodystansowe, samojeżdżące ciężarówki (autonomiczny poziom 5) to dość odległa przyszłość. Szacuje się, że jest to okres od 20 do 25 lat.

Małe firmy transportowe nadal atrakcyjne

Kierowcy nadal będą preferowali pracę u mniejszych przewoźników. Trend, który utrzymuje się od sześciu lat wskazuje, iż większość kierowców wybiera pracę w firmach liczących od jednej do stu ciężarówek.

Sztuczna inteligencja i ładunki

Wydaje się, że dni brokerów pośredniczących w znalezieniu ładunków są policzone. Liczba platform oferujących tę usługę za konkurencyjna cenę ciągle wzrasta i tendencja ta utrzyma się w przyszłym roku.

Cały zespół ALL ABOUT TRUCKS życzy Państwu, aby w nadchodzącym roku udało się zrealizować to, co sobie zamierzyliście, przewidzieć to, co może przeszkodzić w osiągnięciu tych zamiarów i zapobiec temu, co wydarzyć się nie musi. Życzymy zdrowia, radości i sukcesów!

fot.123RF