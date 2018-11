Co gryzie kierowców zawodowych

Jedną z komórek Amerykańskiego Zrzeszenia Kierowców Ciężarówek (American Trucking Associations, ATA) jest organizacja pod nazwą American Transportation Research Institute. Jest to unikalna na skalę kraju instytucja zajmująca się badaniem sektora transportowego naszej gospodarki. Jej zadaniem jest m.in. coroczna analiza problemów, z którymi muszą borykać się firmy transportowe.

Czołówka tegorocznego rankingu problemów nie różni się zbytnio od zestawień sprzed dwunastu miesięcy. Kolejny rok z rzędu na czoło wysuwa się niedobór kierowców. Drugie miejsce to popularny od siedmiu lat problem z godzinami pracy, Hours of Service – HOS. A niechlubną pierwszą trójkę zamyka odchodzenie z zawodu doświadczonych kierowców.

W sondażach przeprowadzonych z firmami transportowymi oraz samymi kierowcami można odnotować pewne różnice. Kierowcy najbardziej niepokoją się o godziny pracy, brak miejsc do parkowania oraz nowe przepisy dotyczące elektronicznych dzienników pokładowych – ELD. Na liście problemów przewoźników problem z parkingami znalazł się dopiero na 9. miejscu, ale prognozy wskazują, że w przyszłym roku przesunie się wysoko w zestawieniu.

A oto spis największych przeciwności, z jakimi muszą zmierzyć się zarówno kierowcy, jak i właściciele firm transportowych w roku 2018:

1. Brak kierowców

2. Przepisy dotyczące godzin pracy (Hours of Service – HOS)

3. Odchodzenie kierowców z zawodu

4. Przepisy dotyczące dzienników pokładowych – ELD

5. Brak parkingów

6. Ciągle niedoskonałe regulacje CSA

7. Rozkojarzeni kierowcy

8. Infrastruktura transportu – finansowanie budów oraz brak odpowiedniej przepustowości autostrad (korki)

9. Zdrowie kierowców

10. Ekonomia

Firmy i kierowcy prawdopodobnie już oswoili się z elektronicznymi dziennikami pokładowymi – ELD, gdyż przez ostatnie dwa lata znajdowały się one na szczycie rankingu, tymczasem dziesięć miesięcy od wprowadzenia przesunęły się na czwartą pozycję. W porównaniu z zeszłym rokiem również obawy o federalne regulacje spadły do tego stopnia, iż zabrakło ich w pierwszej dziesiątce.

Ciekawostką jest to, że po raz pierwszy kierowców zaniepokoiła sytuacja na rynku ciężarówek autonomicznych. Świadomość tego, że mogą one wypchnąć z sektora transportu kierowców CDL powoli dociera do coraz większej rzeszy zawodowców i jesteśmy pewni, że z roku na rok ciężarówki samojeżdżące będą wspinały się w rankingu ATRI.

Szerokiej i bezpiecznej drogi życzy All About Trucks. We serve Truckers!

fot.123RF Stock Photos