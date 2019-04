Ameryka jedzie na osiemnastu kółkach 0 29 kwietnia 2019

W dobie elektronicznych dzienników pokładowych, ELD, godziny spędzone w korkach to najgorsze, co może przydarzyć się kierowcom zawodowym. Tymczasem ostatnie raporty wskazują, iż sytuacja na amerykańskich autostradach nie tylko nie poprawia się, ale systematycznie ulega pogorszeniu. Analitycy z The American Transportation Research Institute, badając 10 najgorszych zatorów drogowych w Stanach obliczyli, że prędkość poruszających się tam ciężarówek spadła o kolejne 9 procent i to tylko w ciągu ostatniego roku.

Jak wielkie straty wypływają z tego tytułu dla krajowej gospodarki, nikogo nie trzeba przekonywać. Amerykańscy liderzy dostrzegli problem i już 3 stycznia prezydent Trump wraz z grupą kongresmenów zaproponowali stworzenie ustawy o rozbudowie infrastruktury drogowej. Według zapowiedzi, ma ona zostać napisana i zatwierdzona jeszcze w 2019 roku.

Obecnie największym problemem jest znalezienie funduszy na remonty i budowy dróg. Powód jest prozaiczny. Wszystkie projekty finansowane są przez Highway Trust Fund (HTF), instytucję która posiłkuje się pieniędzmi z podatków. Federal Fuel Tax, czyli podatki od paliw, to główne źródło dochodów tej agencji rządowej. Dzięki najnowszym technologiom spalanie paliwa przez pojazdy osobowe, ale przede wszystkim komercyjne drastycznie spadło. Nie wspominając o zwiększającej się liczbie samochodów elektrycznych, które na razie stanowią znikomy procent, ale dosłownie z dnia na dzień wypychają tradycyjne, spalinowe pojazdy z rynku.

To sprawiło, że finansowe źródełko HTF zaczęło wysychać. Jeżeli jednak zapowiedzi Waszyngtonu pozostaną bez pokrycia i pieniądze na remonty i rozbudowę infrastruktury nie znajdą się, może dojść do poważnego kryzysu i to nie tylko w sektorze transportu, ale ogólnej gospodarce krajowej. Wiadomo przecież, że „Without Trucks America Stops”. Jeżeli ktoś myśli, iż powyższy slogan jest bez pokrycia, to podajemy parę liczb, które powinny otworzyć oczy niedowiarkom.

Ponad 70 proc. wszystkich ładunków przewożonych jest ciężarówkami. Prawie wszystkie produkty znajdujące się na półkach sklepowych docierają tam za sprawą ponad trzech milionów kierowców zawodowych CDL. Ogólny tonaż przewieziony przez tych ciężko pracujących ludzi wyniósł ponad 9,2 miliarda ton (dane z roku 2015). Żadna z form transportu – powietrzna, wodna czy rurociągowa, nie ma tak ogromnego wpływu na stan gospodarki jak transport kołowy, czyli transport ciężarówkami.

fot.Andrew Gombert/EPA-EFE/REX/Shutterstock