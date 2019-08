ABC drogowych punktów kontrolnych 0 5 sierpnia 2019

Punkty kontrolne, tzw. wagi (weight station), to dla kierowców zawodowych żadna nowość. Budynki „weight station” łatwo zauważyć przy głównych autostradach, wjeżdżając do stanu i z niego wyjeżdżając. Ale istnieją również przenośne wagi, które mogą być zainstalowane na dowolnie wybranej drodze i tam są przeprowadzane wyrywkowe kontrole ciężarówek.

Każdy kierowca CDL wie, że przed wyjazdem w trasę załadowaną ciężarówkę należy zważyć i zrobić krótki przegląd techniczny, właśnie po to, aby się nie denerwować podczas kontroli na wagach (stacjonarnych czy też przenośnych). Okazuje się jednak,że drogowe punkty kontrolne to nie tylko utrapienie zawodowców. Coraz częściej na drogach naszego stanu pojawiają się Roadside Safety Checkpoints – RSC. Zadaniem Punktów Kontroli Bezpieczeństwa Drogowego jest inspekcja głównie samochodów osobowych w poszukiwaniu kierowców niezdolnych do prowadzenia pojazdu, będących pod wpływem alkoholu, narkotyków czy innych używek.

Departament Transportu Illinois wydał nawet broszurę, w której wyjaśnia przyczyny takiego postępowania. Znajdują się w niej najczęściej zadawane pytania wraz z wyczerpującymi odpowiedziami. Chcąc przybliżyć polonijnej społeczności chociaż część informacji zawartych w tej krótkiej publikacji, przetłumaczyliśmy najciekawsze fragmenty.

Dlaczego władze stosują tego rodzaju punkty kontrolne?

Jest to sprawdzony i skuteczny sposób na wyłapywanie osób będących pod wpływem używek i usunięcie tak wielkiego zagrożenia z naszych dróg. Wiadomo również, że dzięki tej metodzie mniej nieodpowiedzialnych osób siada za kierownicą z obawy przed złapaniem, a w konsekwencji dotkliwą karą.

Czy prowadzenie pojazdów pod wpływem używek to duży problem?

W skali kraju, w ciągu kilku ostatnich lat aż 32 proc. wypadków było spowodowanych przez pijanych kierowców. W Illinois statystyki mówią o 35 proc. Prowadzenie pojazdów pod wpływem używek to w Ameryce duży problem społeczny, który jest przyczyną prawie miliona wypadków rocznie z taką samą ilością rannych.

Czy stan Illinois stosuje drogowe punkty kontrolne na szeroką skalę?

Tak. Co drugi tydzień chicagowski departament policji ustawia takie punkty w obrębie miasta. Podobnie postępują policjanci z Cook County oraz Illinois State Police (to ci, których widujemy na stanowych autostradach).

Czy drogowe punkty kontrolne są niedogodnością dla kierowców?

Prawidłowo zorganizowane RSC nie powinny zatrzymywać kierowców dłużej niż drogowa sygnalizacja świetlna. W przypadku większego ruchu, kiedy tworzy się zator drogowy, oficerowie wstrzymują kontrolę i powracają ponownie do służbowych obowiązków dopiero wtedy, kiedy ruch jest płynny.

Jakie koszty ponosi społeczeństwo w wyniku jazdy pod wpływem używek?

Ogólnokrajowy koszt wszystkich wypadków spowodowanych przez pijanych kierowców to około 45 miliardów dolarów rocznie. Tylko w Illinois jest to niebagatelna suma 1 miliarda dolarów.

Czy kontrole drogowe są legalne?

Właściwie zorganizowane kontrole są legalne. W 1990 roku Sąd Najwyższy USA zatwierdził konstytucyjność tego prawa. Na dzień dzisiejszy stosuje się do niego 39 stanów i Dystrykt Kolumbia.

Dlaczego tego rodzaju kontrole są organizowane częściej aniżeli raz, czy dwa razy do roku?

RSC muszą być przeprowadzane konsekwentnie i w miarę często, aby osiągnąć pożądane rezultaty. W momencie, kiedy spada częstotliwość kontroli, automatycznie wzrasta ilość przypadków jazdy po pijanemu.

Więcej informacji można uzyskać na stronach Illinois Department of Transportation, Division of Traffic Safety.

Szerokiej i bezpiecznej drogi życzy ALL ABOUT TRUCKS. We serve Truckers!!!

Na zdjęciu: Punkt kontrolny, tzw. waga fot.RCarner Photography/Depositphoto.com