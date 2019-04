60 dni do IRI. Czas na wiosenne porządki 0 8 kwietnia 2019

Każdego roku w okolicach kwietnia informujemy o zbliżającej się międzynarodowej inspekcji drogowej dla pojazdów komercyjnych. Tym razem International Roadcheck Inspection (IRI) odbędzie się od 4 do 6 czerwca. Pozostaje więc 60 dni, aby zrobić porządek w dokumentacji i skorygować wszelkie usterki w ciężarówkach.

Co roku agenci Związku Bezpieczeństwa Pojazdów Komercyjnych (Commercial Vehicle Safety Alliance, CVSA) rozstawiają swoje punkty kontrolne nie tylko na terenie USA, ale również w Meksyku i Kanadzie. Wiadomo również, że wszyscy kontrolowani, oprócz ogólnej inspekcji, będą musieli przejść wyjątkowo dokładną kontrolę wybranych elementów mechanicznych pojazdów.

W 2019 r. specjalna uwaga będzie kierowana na sprawność układu kierowniczego oraz elementy układu zawieszenia. Przypomnijmy, że standardowa kontrola na poziomie pierwszym (Standard Level 1 Inspection) składa się z 37 punktów. Audyt obejmuje zarówno dokumentację kierowcy, jak i stan techniczny pojazdu.

Inspekcja pojazdu to nie tylko ocena stanu ogumienia, felg i piast, ale również systemu hamulcowego, zabezpieczeń ładunków, systemu wydechowego, świateł, układu kierowniczego, ramy, a nawet wycieraczek. Kierowca będzie musiał okazać ważne prawo jazdy CDL oraz aktualną kartę medyczną. Dokumenty pojazdu, ładunku i elektroniczna książka pokładowa będą również weryfikowane.

Jeżeli inspekcja wypadnie bezbłędnie, na przednią szybę pojazdu zostanie przyklejona specjalna naklejka z logo CVSA w odpowiednim kolorze. W wypadku niespełnienia odpowiednich kryteriów, zarówno pojazd, jak i kierowca, mogą być zawieszeni w czynnościach służbowych. Powrót do pracy nastąpi dopiero po korekcie błędów i usterek.

Radzimy, aby nie ignorować tak poważnej akcji jak IRI, gdyż statystyki mówią same za siebie. Tylko w ubiegłym roku 12 tys. ciężarówek i autobusów oraz ponad 2,6 tys. kierowców zostało zawieszonych (Out Of Service, OOS) w czynnościach służbowych. Głównym powodem były źle wyregulowane i wadliwe hamulce oraz nieprzepisowe opony (nieodpowiednie rozmiary i zbyt niski bieżnik). Natomiast najważniejszymi przewinieniami kierowców było przekraczanie godzin pracy, źle sklasyfikowane prawa jazdy i sfalsyfikowane dzienniki pracy.

W Kanadzie, USA i Meksyku podczas 72-godzinnej akcji co minutę kontrolowano 17 ciężarówek i autobusów. IRI to największy tego typu program na świecie. Od momentu jego powstania w 1988 roku przeprowadzono ponad 1,6 miliona inspekcji na amerykańskich autostradach.

Szerokiej i bezpiecznej drogi życzy ALL ABOUT TRUCKS. We serve Truckers!

fot.trucknews.com