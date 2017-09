Nowinki dla kierowców z technologią za pan brat 0 by EM 16 września 2017

Najwyraźniej nasz sektor gospodarki, czyli transport, musi generować poważne zyski, skoro interesują się nim informatycy najpoważniejszych firm komputerowych. Czasami aż trudno nadążyć za nowinkami, które trafiają na nasz rynek. Mamy dobrą wiadomość dla właścicieli firm transportowych, którzy lubią technologię i na własną rękę poszukują ładunków.

Przedstawiamy pięć najnowszych aplikacji, które spełniają właśnie tę rolę. Wszystkie dostępne za pośrednictwem Apple Store i Google Play. W przeciwieństwie do większości aplikacji przeznaczonych dla kierowców specjalizujących się w jednym rodzaju ładunków, np. zwierzęta hodowlane, czy ładunki mrożone, programy te obejmują szeroki wachlarz towarów.

TRUCKLOADS

Aplikacja stworzona przez Trucker Path, zupełnie darmowa. Aby dobrać dla siebie odpowiedni ładunek, użytkownik musi wpisać rodzaj sprzętu, jakim dysponuje. Kwalifikujący się dostają również zadatek na paliwo. Płatność za wykonaną pracę może być uregulowana w ciągu 24 godzin za pomocą InstaPay. Koszt tej usługi wynosi 3,5 proc. ceny. Nie ma żadnych dodatkowych opłat.

123 LOADBOARD

Darmowa aplikacja wymagająca jednak subskrypcji, aby można było korzystać ze wszystkich funkcji tego programu. Pozwala on między innymi na odnalezienie odpowiedniego ładunku, pokazuje ilość mil, płatne drogi, dane brokera i oczywiście umożliwia płatność za ładunek.

HAULHOUND

Aplikacja, która nie wymaga subskrypcji, również darmowa. Obsługuje wszystkie rozmiary i rodzaje ładunków. Nawet właściciele sprinterów znajdą coś dla siebie. Przez Haulhound nie przepływają żadne opłaty. Firmy transportowe są opłacane bezpośrednio przez spedytorów i brokerów.

DAT Load Board

Aplikacja jest za darmo, ale wymagana jest subskrypcja. Im częściej używana, tym bardziej dostosowuje się do preferencji użytkownika. Zawiera m.in. funkcję „Get Me Home”, która automatycznie wyszukuje ładunek powrotny do domu. Ładunek można zarezerwować na później. Zawiera również oceny i informacje o brokerach.

TRUCKSTOP MOBILE

Truckstop.com to darmowa aplikacja wymagająca subskrypcji. Zawiera ciekawą funkcję przekazywania wiadomości, więc przewoźnik, broker i spedytor mogą być w stałym kontakcie. Aplikacja umożliwia również łatwe wrzucanie dokumentów i zdjęć na Internet. Przetrzymują wszystkie informacje związane z płatnościami przetrzymywane są do 90 dni.

Szerokiej i bezpiecznej drogi życzy ALL ABOUT TRUCKS. We serve Truckers!