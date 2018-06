Rozpoczęły się targi CeBIT, w tym roku w nowej odsłonie (ZDJĘCIA) 0 by EM 11 czerwca 2018

Międzynarodowe targi technologii informatycznych i telekomunikacyjnych CeBIT rozpoczęły się w poniedziałek w Hanowerze. Jak podkreśla agencja DPA, w tym roku dogłębnie przeorganizowano ich koncepcję, chcąc zainteresować młodszą niż dotąd publiczność.

Targom towarzyszy program konferencyjny, a także festiwal, łącznie z koncertem muzyki pop. Dpa pisze, że postanowiono odejść od wizerunku „panów w krawatach” – zamiast tego do Hanoweru ma przybyć więcej młodych, kreatywnych ludzi – blogerów, influencerów, wizjonerów i entuzjastów techniki. Ma to być „cyfrowy festiwal”, odbierany jako „cool”.

Dewizą tegorocznych targów jest przystępna digitalizacja – pojazdy autonomiczne, samolot taksówka (stojący jeszcze na ziemi Volocopter prezentowany przez Intela), rzeczywistość wirtualna wykorzystująca sztuczną inteligencję, technologia blockchain, Internet Rzeczy (IoT), Big Data (przetwarzanie i analiza wielkich zbiorów danych). Różne firmy i organizacje podkreślają, że gospodarka cyfrowa oferuje wiele ciekawych i lukratywnych miejsc pracy. Wskazuje się zarazem, że w wielu firmach brakuje specjalistów w tej dziedzinie, co stanowi przeszkodę przy wprowadzaniu nowych technologii.

Niemieckie Centrum Badawcze Sztucznej Inteligencji DFKI demonstruje na jednym ze stoisk, jak roboty w Indiach, czy w Chinach można zdalnie „nauczyć” nowych sprawności.

Jako głównego mówcę na dzień otwarcia zaproszono Jarona Laniera, który swego czasu ukuł termin „rzeczywistość wirtualna”. Lanier przestrzegał na targach CeBit przed przemożną władzą mediów społecznościowych z ich analizą danych i wręcz zalecał gościom pożegnanie się z Facebookiem, Twitterem itp.

Lanier przestrzegał przed inwigilacją w sieciach społecznościowych, manipulacją użytkowników, przed utratą kontroli nad własnymi danymi i efektem „bańki filtrującej”; algorytm przekazuje użytkownikowi wyselekcjonowane informacje na podstawie dostępnych informacji o tym użytkowniku i nie przekierowuje go na inne tematy, odmienne punkty widzenia. Podkreślał, że demokracja, polegająca na różnorodności, nie funkcjonuje, „gdy wszyscy jesteśmy zamknięci w tym samym systemie”.

Vodafone poinformował na otwarciu targów, że zamierza rozbudować swą sieć LTE (szybki bezprzewodowy przesył danych) wzdłuż autostrad, torów kolejowych i na lotniskach w Niemczech. Do końca przyszłego roku Vodafone chce zapewnić LTE na wszystkich niemieckich autostradach i wzdłuż głównych tras szybkich pociągów ICE.

Volkswagen zaprezentował m.in. nową wersję swej koncepcji autonomicznego pojazdu „Sedric”, adresowaną do osób aktywnych fizycznie. Chodzi o to, by „Sedric Active” mógł na przykład dowieźć kogoś na start wyprawy na rowerach górskich, a potem w trybie autonomicznym pojechać po niego do miejsca docelowego.

Targi CeBit przełożono z marca na czerwiec, licząc na większy napływ gości. Na część konferencyjną zaproszono ok. 500 mówców z całego świata. Microsoft, który od lat prezentował się na targach CeBit, w tym roku nie jest na nich obecny, a Deutsche Telekom AG – największe niemieckie przedsiębiorstwo telekomunikacyjne – znacznie ograniczył swą obecność. Pojawił się natomiast Facebook i Oracle. Łącznie oczekuje się ok. 2,8 tys. wystawców z 70 krajów. Targi potrwają do 15 czerwca. (PAP)

fot.FOCKE STRANGMANN/EPA-EFE/REX/Shutterstock