Imigracja na Maltę. Praktyczny poradnik.

Malta i Polska wstąpiły razem do Unii Europejskiej w 2004 roku. Od tamtego momentu obywatele obu krajów zyskali wzajemny dostęp do rynków pracy. Ponadto, wszystkie kraje należące do UE są członkami strefy Schengen. Członkostwo w strefie zapewnia swobodny przepływ osób między państwami, gdyż nie obowiązują już kontrole granic wewnętrznych. Czy warto zatem rozważyć imigrację na Maltę?

Fakty o Malcie

Malta jest maleńką wyspą ma Morzu Śródziemnym, należącą do archipelagu trzech wysp: Malty, Comino oraz Gozo. Znajduje się tam najdalej wysunięta na południe oraz najmniejsza stolica Europy – Valletta. Niewielkie rozmiary (27 km długości i 14 km szerokości) sprawia, że jest to również najgęściej zaludnione państwo w UE. Na jeden kilometr kwadratowy przypada pond 1500 osób, co plasuje ją na 7 pozycji najgęściej zaludnionych krajów świata. Można tu spotkać ludzi z ponad 150 krajów. Liczba imigrantów stale rośnie. Od 2013 notuje się nieustający napływ ok 10.000 nowych mieszkańców wyspy, rocznie.

Malta jest jednym z 4 krajów Europy, w których językiem urzędowym jest angielski. Ponad 100 letnia dominacja brytyjska nad krajem spowodowała, że mieszkańcy wyspy są dwujęzyczni. Oprócz rodzimego języka – maltańskiego, angielskiego jako drugiego języka używa, aż 88% Maltańczyków. Można się nim posługiwać w urzędach i instytucjach publicznych, w szkołach językiem nauczania jest również angielski. Dokumenty są zazwyczaj tłumaczone na dwa języki. W kontekście Brexitu, była kolonia brytyjska, zaczyna mieć nieocenione znaczenie na mapie gospodarczej Europy.

Rezydent podatkowy na Malcie

Imigracja na wyspę może być szczególnie interesująca dla przedsiębiorców, którzy pragną optymalizacji obciążeń podatkowych. Niskie podatki oraz poufność danych jest tym, co kusi małych przedsiębiorców oraz duże firmy. Na Malcie obwiązują, aż cztery typy rezydencji podatkowej. Z nich wszystkich najbardziej pożądaną jest tzw. ordinary residence. Gwarantuje ona wyjątkowe na tle innych przywileje i ulgi.

Szczególnie w porównaniu z przepisami obowiązującymi w rozwiniętych krajach świata, oferty dla przedsiębiorców na Malcie wyglądają bardzo korzystnie. Dlatego z roku na rok jest coraz więcej osób decydujących się na emigrację podatkową właśnie tutaj. Dotyczy to różnych sektorów, ale przede wszystkim widoczny jest wzrost w branżach finansowych oraz igamingowych. W Polsce dla przykładu, nawet zakłady bukmacherskie online objęła ustawa hazardowa z grudnia 2016 roku zwiększając podatek od wygranej do 12%. Malta jest znana z przystępnych warunków na prowadzenie gier online oraz luksusowych kasyn naziemnych.

300 słonecznych dni w roku

Mimo dużego zaludnienia atrakcyjność przeprowadzki na Maltę na pewno nie zmaleje w najbliższym czasie. Oprócz atrakcyjnych podatków, jest kilka innych czynników sprzyjających temu trendowi. Przede wszystkim klimat maltański oceniany jest jako jeden z najlepszych do życia na świecie. Ponad 300 słonecznych dni w roku oraz ciepłe zimy tworzą to miejsce na styku Afryki i Europy nie tylko atrakcyjnym kierunkiem wakacyjnym. Średnia długość życia na wyspie wynosi ok 80 lat. Śródziemnomorski klimat oraz dieta służą zdrowiu.

Nie wolno jednak zapominać, że Maltańczycy są jedną z najbardziej otyłych nacji w Europie (w rankingu otyłości wyprzedzają ich tylko Turcy). Powody do niezadowolenia mogą mieć również mieszkańcy pomniejszych miejscowości przy ruchliwych węzłach komunikacyjnych. W Iż-Żejtunie lub Birkirrkarze wskaźniki jakości powietrza nierzadko pokazują przekroczenie dozwolonych norm niezależnie od pory roku.

Komunikacja i mieszkanie na Malcie

W związku z lokalnym zatruciem powietrza spalinami samochodowymi, warto rozważyć w razie przeprowadzki, poszukiwanie mieszkania nad samym morzem. Wybranie wybrzeża zamiast interioru wiąże się z wyższymi kosztami najmu. Jednak wciąż są to wydatki na opłaty za mieszkanie o ok. 30% niższe niż w USA, ale o 60% wyższe niż w Polsce. Zamieszkanie w dużej odległości od miejsca pracy może z drugiej strony okazać się bardzo kłopotliwe w codziennym funkcjonowaniu. Wąskie ulice, brak nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych oraz duża liczba samochodów powodują korki. Dlatego nawet krótkie, 10 kilometrowe dystanse, mogą okazać się ponad godzinnymi przeprawami przez wyspę.

Maltańskie ID

Każdy obywatel EU/EEA/Szwajcarii może przebywać na Malcie 3 miesiące w celach turystycznych. Po tym czasie, by legalnie przebywać na wyspie należy ubiegać się o tzw. Residence permit. Pobyt czasowy jest przyznawany m.in dla osób:

– Zatrudnionych/samozatrudnionych

– Studentów

– Ekonomicznie samowystarczalnych

Ponadto Malta otworzyła kontrowersyjny program dla inwestorów. W zamian za określone inwestycje i wpłaty kapitału można otrzymać maltańskie obywatelstwo. Pełna lista nowych obywateli jest upubliczniona na stronach rządowych. Znajduje się na niej wiele osób spoza Europy. I jest to podstawowy powód, gdyż w łatwy sposób otwiera drzwi do EU bogatym nie-europejczykom. Dla osób nie dysponujących gotówką rzędu 650 tys. euro, jest możliwość otrzymania tzw. long term residence permit, czyli pobytu stałego. By go otrzymać należy spełnić określone warunki, w tym między innymi: mieszkać przynajmniej 5 lat na wyspie.

W dobie Brexitu, Malta wydaje się spokojną przystanią inwestycji i życia. Choć wyspą wstrząsają wewnętrzne problemy jak korupcja lub zeszłoroczne zabójstwo dziennikarki Daphne Caruny. Maleńka wyspa pokazuje, że może konkurować z dużymi centrami finansowo-gospodarczymi, stając się nowym ośrodkiem technologii finansowych, ale też być atrakcyjnym miejscem dla innowacyjnych przedsiębiorstw.

Luk A.

Na zdjęciu głównym: Malta widok wyspy z lotu ptaka