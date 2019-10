Jesienne wspomnienia

Dorastając w Chicago, nigdy nie myślałem o polowaniu na jelenie, więcej – nawet nie mogłem sobie tego wyobrazić. Było to częścią zupełnie innej rzeczywistości, świata myśliwych, nieprzebytych lasów i pionierów dzikiej przyrody. To był świat zupełnie mi obcy, który istniał dawno temu i daleko ode mnie.

Kiedy przeprowadziłem się do południowo-środkowego Illinois, by podjąć pierwszą nauczycielską pracę, ze zdumieniem odkryłem, że są ludzie, którzy wciąż polują na dziką zwierzynę i z mozołem przeczesują tysiące akrów lasu, przedzierając się przez głuszę na południe od Charleston, miasta, w którym mieszkałem.

Same polowania miały dla mnie niewielkie znaczenie. Nieporadnie obchodziłem się ze strzelbą. Dorastając, miałem przyjaciół, którzy posiadali stare śrutówki. Latem zwykliśmy sterczeć na jakimś ganku i strzelać do bezbronnych pojemników na śmieci ustawionych na tyłach ich domów. Czasami też strzelałem i z dumą słuchałem dźwięku śrutu odbijającego się rykoszetem od 50-galonowych pojemników, jeśli udało mi się w któryś trafić. Przez większość czasu jednak nic nie słyszałem, odkładałem więc strzelbę i szukałem innego sposobu na spędzenie letniego popołudnia.

Kiedy przeprowadziłem się do Charleston, koledzy z pracy wielokrotnie zapraszali mnie na polowanie. Lubiłem być w lesie, więc pomyślałem, że wybiorę się z nimi i przekonam się sam, czy polowanie rzeczywiście jest tak atrakcyjne, jak o tym mówili.

Nie mogę wypowiadać się w imieniu mych towarzyszy, ale dla mnie najlepszą częścią polowania na jelenie była długa noc przy blasku ogniska, w którą rozgrzewaliśmy się kubkiem złocistego bourbona Wild Turkey, czasem popijanego lodowato zimnym piwem. Lubiłem te zimne listopadowe noce, kiedy popijając whiskey, opowiadaliśmy niestworzone historie z dzieciństwa, ubarwiając nasze przygody i siebie samych. Zawsze najbardziej lubiłem tę część polowania na jelenie.

Część, która podobała mi się zdecydowanie najmniej, polegała na transporcie martwego jelenia z miejsca, w którym go upolowaliśmy. Czasami, nawet w przypadku średniej wielkości byczka, potrzeba nas byłoby czterech, aby przeciągnąć go przez gęsty las i błoto. A potem następowało czyszczenie – płukaliśmy wnętrzności jelenia za pomocą węża w wodą. Była to bardzo brudna i mozolna robota.

Jeden z moich przyjaciół, przy płukaniu wnętrzności zabitej zwierzyny, zawsze wpadał w filozoficzny nastrój. Przy rozkrojonych brzuchach i parujących wnętrznościach zaczynał długą opowieść o ojcu i dziadku oraz o tym, jakie ważne prawdy życiowe zdążyli przekazać mu przed śmiercią.

Ta część polowania na jelenie też mi się podobała. Podobało mi się słuchanie tych opowieści i obserwowanie, jak ci twardziele, doświadczeni myśliwi i traperzy, miękną, łagodnieją i znów stają się dziećmi, którymi byli dawno, dawno temu.

John Guzlowski

amerykański pisarz i poeta polskiego pochodzenia. Publikował w wielu pismach literackich, zarówno w USA, jak i za granicą, m.in. w „Writer’s Almanac”, „Akcent”, „Ontario Review” i „North American Review”. Jego wiersze i eseje opisujące przeżycia jego rodziców – robotników przymusowych w nazistowskich Niemczech oraz uchodźców wojennych, którzy emigrowali do Chicago – ukazały się we wspomnieniowym tomie pt. „Echoes of Tattered Tongues”. W 2017 roku książka ta zdobyła nagrodę poetycką im. Benjamina Franklina oraz nagrodę literacką Erica Hoffera, za najbardziej prowokującą do myślenia książkę roku. Jest również autorem dwóch powieści kryminalnych o detektywie Hanku Purcellu oraz powieści wojennej pt. „Road of Bones”. John Guzlowski jest emerytowanym profesorem Eastern Illinois University.

