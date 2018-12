Trump wzywa Fed, by nie podnosił stóp procentowych 0 by EM 18 grudnia 2018

Donald Trump ostrzegł we wtorek Rezerwę Federalną (Fed), by „nie popełniała jeszcze jednego błędu”, jakim zdaniem amerykańskiego prezydenta byłoby kolejne w tym roku podniesienie przez bank centralny stóp procentowych.

„Mam nadzieję, że ludzie w Fed przeczytają edytorial w dzisiejszym +The Wall Street Journal+ zanim popełnią jeszcze jeden błąd. Oraz że nie pozwolą rynkowi stać się jeszcze mniej płynnym niż już jest. (…) Czujcie rynek, zamiast kierować się tylko liczbami bez znaczenia” – napisał Trump na Twitterze.

„WSJ” w przywołanym przez Trumpa komentarzu redakcyjnym argumentuje, że mimo słów szefa Fedu Jerome’a Powella, który od miesięcy sugeruje kolejne podniesienie stóp procentowych, wobec słabnącego tempa wzrostu gospodarczego i niskiej inflacji rozsądne byłoby wstrzymanie się z tym.

Większość analityków spodziewa się, że na rozpoczynającym się we wtorek posiedzeniu Federalnego Komitetu ds. Otwartego Rynku (FOMC), ciała banku centralnego, które kształtuje politykę pieniężną, stopy procentowe zostaną podniesione o 0,25 punktu proc. – 2,25 do 2,5 proc. Byłaby to już czwarta podwyżka w tym roku. Choć nadal byłyby one w historycznym ujęciu niskie, to oznaczałoby to zarazem ich podniesienie do najwyższego poziomu od 12 lat.

Donald Trump próbuje jednak wywierać presję na szefa Fedu Powella, którego zresztą sam nominował, by nie podnosił stóp procentowych. Prezydent obawia się, że spowoduje to spowolnienie wzrostu gospodarczego w USA, co w konsekwencji osłabi jego szanse na reelekcję w 2020 r. Dobra kondycja gospodarki – ze wzrostem PKB na poziomie 3 proc. i 3,7-procentowym, najniższym od kilkudziesięciu lat bezrobociem – jest głównym atutem Trumpa w perspektywie następnych wyborów.

Decyzję o stopach procentowych Fed ogłosi w środę.(PAP)

