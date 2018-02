Kto się częściej zadłuża w bankach: Polki czy Polacy? Na co pożyczamy? 0 by MAB 12 lutego 2018

Mężczyźni częściej niż kobiety mają długi w bankach, średnia wartość niespłacanego przez nich kredytu to 62,1 tys. złotych. Kobiety mają do oddania średnio 57,7 tys. złotych – wynika z danych Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.

Z danych KRD wynika, że kobiety zadłużają się w firmach pożyczkowych równie często jak mężczyźni. Jednak to one mają tam większe długi. „Statystyczna Polka ma do oddania firmie pożyczkowej blisko 4,5 tys. złotych, podczas gdy zaległości Polaka są o pół tysiąca złotych mniejsze” – podkreślono.

Z kolei mężczyźni częściej zadłużają się w bankach. Wśród dłużników aż 61 proc. stanowią panowie. Prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej Adam Łącki zwrócił uwagę w komentarzu, że kobiety najczęściej pożyczają mniejsze kwoty na kupno nowych mebli i dodatków do mieszkania, nieoczekiwane wydatki czy sfinansowanie bieżących potrzeb. „Zdarzają się też spontaniczne zakupy: pożyczka 5 tys. złotych na spodnie i torebkę sygnowaną logiem znanego projektanta” – zauważył.

Mężczyźni zapożyczają się w bankach na kupno mieszkania czy samochodu. „W firmach pożyczkowych zaciągają pożyczki na kaprysy: drogie kino domowe lub nowy model smartfona. Coraz częściej panowie pożyczają też na kupno motoru, a potem na akcesoria motocyklowe” – wskazał prezes KRD.

W raporcie podkreślono, że firmy pożyczkowe coraz częściej udzielają kredytów na wyższe kwoty, z dłuższym terminem spłaty. W ten sposób przejmują cześć klientów bankowych.

Z danych KRD wynika, że mieszkańcy dużych miast najczęściej zapożyczają się w bankach. Z kolei mieszkańcy wsi i małych miasteczek częściej zaciągają dług w firmach pożyczkowych. Najwięcej dłużników bankowych i pożyczkowych mieszka na Mazowszu, Górnym i Dolnym Śląsku oraz w Wielkopolsce.

W analizie KRD zwrócono uwagę, że co drugi dłużnik bankowy ma od 36 do 55 lat, a co trzeci przekroczył 56. rok życia. W przypadku firm pożyczkowych struktura wiekowa dłużników jest dokładnie odwrotna. Najwięcej, bo aż 37 proc. wszystkich zadłużonych wobec firm pożyczkowych ma od 18 do 35 lat. Później z każdym rokiem odsetek zadłużonych maleje.

Rekordzistą wśród dłużników firm pożyczkowych jest osoba, która poza niespłaconą w terminie pożyczką, dodatkowo zalega z zapłatą u dwudziestu innych wierzycieli. Dług z tytułu zaciągniętej pożyczki to około 1 tys. 300 złotych, ale łączne zadłużenie wobec pozostałych podmiotów wynosi blisko 150 tys. złotych. (PAP)

W Polsce nie ma centralnego rejestru dłużników. KRD BIG jest jedną z prywatnych firm, która działając w oparciu o ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm.