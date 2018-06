IATA: linie lotnicze mogą zarobić w 2018 r. 33,8 mld dol. 0 by EM 4 czerwca 2018

Linie lotnicze w tym roku mogą zarobić ok. 33,8 mld dol., to mniej niż szacowano w grudniu ub.r.- poinformował dyrektor generalny Zrzeszenia Międzynarodowego Transportu Lotniczego (IATA) Alexandre de Juniac. Dodał, że rosnące koszty to główna przyczyna korekty poprzedniej prognozy.

W australijskim Sydney trwa 74. Walne Zgromadzenie Zrzeszenia Międzynarodowego Transportu Lotniczego, w którym uczestniczy ponad tysiąc osób – przedstawicieli linii lotniczych, producentów samolotów, lotnisk, instytucji lotniczych.

IATA zmieniła prognozę rentowności linii lotniczych na ten rok z grudnia ub.r., kiedy to wówczas szacowała, że linie lotnicze w 2018 r. zarobią ok. 38,4 mld dol.

„Szacujemy, że w tym roku linie lotnicze mogą jednak zarobić 33,8 mld dol. Są to solidne zyski, mimo rosnących kosztów, przede wszystkim paliwa i pracy” – powiedział na konferencji prasowej de Juniac. Dodał, że przychody przewoźników w tym roku mają wynieść 834 mld dol.

„Finansowe fundamenty branży są mocne. Taka sytuacja trwa od 2010 roku. A zwrot zainwestowanego kapitału w tym roku już czwarty rok z rzędu przekroczy koszt kapitału. W końcu zyski stają się normalne dla linii lotniczych” – powiedział.

Jak wskazał, taka sytuacja umożliwia liniom lotniczym finansowanie wzrostu, zwiększanie zatrudnienia, wzmacnianie bilansów oraz wypłatę zysku inwestorom.

Według IATA, w tym roku zwrot z zainwestowanego kapitału powinien wynieść 8,5 proc. (z 9 proc. w 2017 r.).

„Wciąż przekracza to średni koszt kapitału, który wzrósł do 7,7 proc. przy wyższych dochodach z obligacji (7,1 proc. w 2017 r.). Ma to kluczowe znaczenie dla przyciągnięcia znacznego kapitału potrzebnego branży m.in. do zwiększenia floty przewoźników” – uważa IATA.

Zgodnie z prognozami IATA, w tym roku linie lotnicze otrzymają ponad 1900 nowych samolotów, z których wiele zastąpi starsze i mniej paliwooszczędne maszyny. Pozwoli to na zwiększenie globalnej floty handlowej o 4,2 proc. do 29,6 tys. samolotów.

Zdaniem zrzeszenia, linie lotnicze „odczuwają znaczną presję” ze strony rosnących kosztów paliwa i pracy.

IATA szacuje, że w tym roku przewoźnicy lotniczy za baryłkę ropy Brent średnio zapłacą ok. 70 dol. Oznacza to wzrost z 54,9 dol. za baryłkę ropy Brent w 2017 r. (+ 27,5 proc.). IATA przypomniała, że według grudniowych prognoz, w tym roku ta cena miała wynieść ok. 60 dol.

„Tegoroczne ubezpieczenia od wzrostów cen paliwa, pozwoli PLL LOT utrzymać koszty działalności na wcześniej zakładanym poziomie. W praktyce oznacza to, że pasażerowie nie powinni spodziewać się podwyżki cen biletów” – powiedział PAP dyrektor biura komunikacji korporacyjnej LOT Adrian Kubicki.

Zdaniem zrzeszenia linie lotnicze poniosą także większe koszty pracy. IATA szacuje, że w 2018 roku linie lotnicze przeznaczą na ten cel ok. 185 mld dol., wobec 171 mld dol. w ub.r. i wobec 159 mld dol. w 2016 r.

Jak powiedział na konferencji prasowej główny ekonomista IATA Brian Pearce przewoźnicy zapłacą ok. 133 mld dol. różnego rodzaju podatków, jakie nakładają rządy poszczególnych państw. „W 2017 roku była to kwota 123 mld dol., a w 2016 r. było to 117 mld dol.” – powiedział Pearce.

IATA przewiduje, że w 2018 roku branża będzie zatrudniała ponad 2,8 mln osób, (w ub.r. było to 2,7 mln ) i wypracuje 3,4 proc. globalnego PKB (w 2017 r. było to 3,2 proc.).

Według szacunków zrzeszenia w tym roku linie lotnicze mają przewieźć 4,3 mld pasażerów, w ub. r. było to ok. 4 mld ludzi, a w 2016 r. było to 3,8 mld osób. Średnio na jednym pasażerze linie zarobią ponad 7 dol.

Według IATA w tym roku linie lotnicze mają przewieźć 63,6 mln ton cargo, a w tamtym roku było to 51,5 mln ton.

Zgodnie z prognozą IATA najwięcej w tym roku zarobią linie lotnicze z Ameryki Północnej – 15 mld dol., wobec 18,4 mld dol. w 2017 roku. Na drugim miejscu mają się znaleźć przewoźnicy z Europy – zysk europejskich linii lotniczych w 2018 roku ma wynieść ok. 8,6 mld dol., a w ub.r. było to ok. 8,1 mld dol.

Przewoźnicy z regionu Azji i Pacyfiku w tym roku zarobią 8,2 mld dol., wobec 10,1 mld dol. w u.br. W przypadku linii lotniczych z Bliskiego Wschodu w 2018 roku ma to być ok. 1,3 mld dol., a w ub.r. było to jeden mld dol. Przewoźnicy z krajów Ameryki Łacińskiej w 2018 r. roku osiągną 900 mln dol. wobec 500 mln dol. ub.r. Jeśli chodzi o linie z regionu Afryki, to według prognoz IATA, w tym roku, podobnie jak w ub.r roku, będą miały stratę na poziomie ok. 100 mln dol.

IATA zrzesza 290 linii lotniczych, w tym PLL LOT. Zapewnia ponad 83 proc. światowego ruchu lotniczego. (PAP)

fot.pxhere.com