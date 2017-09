Co? Gdzie? Kiedy?

Nie masz jeszcze planów na weekend, a spędzenie sobotniego wieczoru przed telewizorem zdecydowanie nie jest dla Ciebie? Niedziela w domu nie brzmi zachęcająco? Szukasz sposobu, by oderwać dzieci od komputera? A może po prostu masz ochotę na kulturalne wyjście, odrobinę sportu bądź spotkanie w polonijnym gronie? Zobacz, jakie atrakcje na najbliższy tydzień przygotowało dla Ciebie Chicago!

Art Gallery Kafe zaprasza

– Gdzie diabeł nie może… MAREKART zaprasza na otwarcie wystawy fotografii. Piątek, 15 września godz. 20.00. Wstęp wolny.

– The Best of Bossa Nova. Grażyna Auguścik i Paulinho Garcia. Najznakomitszy duet z koncertem muzyki brazylijskiej. W sobotę, 16 września o godz. 20.00. Wstęp 20 dol. od osoby.

– Aktywne stawy, piękna skóra… Czuj się lepiej, wyglądaj młodziej. Liquid Biocell Modere. A new generation of collagen. Otwarte spotkanie informacyjne. Niedziela, 17 września o godz.15.00. Wstęp wolny.

– Klub Dobrego Kina zaprasza na kolejną projekcję. Bogdan Mirica (Rumunia, Katar, Francja) „Psy”. Niedziela, 17 września o godz. 18.00. Wstęp wolny.

127 E. Front St. w Wood Dale tel. (630) 766-7425

VII Polonijne Zawody Wędkarskie Lake Delavan 2017

W niedzielę, 17 września o godz. 8.00 rozpoczynają się VII Polonijne Zawody Wędkarskie, w których udział może wziąć każdy, po wcześniejszym zgłoszeniu i rejestracji na stronie klubowej Polish Fishing & Hunting Club:www.polishfhclub.org lub pod numerem tel.: Jacek Sokołowski (773) 505-2215. Zawody odbędą się w dwóch kategoriach: wędkowanie z łodzi i wędkowanie z brzegu . Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne, puchary, medale i dyplomy. Więcej szczegółowych, m.in. informacje jak dojechać oraz regulamin zawodów – na stronie klubu: www.polishfhclub.org Uwaga: wszyscy zawodnicy biorący udział w zawodach muszą posiadać legitymacje wędkarskie ważne w dniu 17 września w stanie Wisconsin. Po zawodach gorące przekąski i napoje serwuje klub PF&HC. Dodatkowe informacje: info@polishfhclub.org lub pod numerem tel. (773) 562-3158 u prezesa klubu Jerzego Krawczyka.

Retro motocykle i nie tylko

Pasjonaci zabytkowych motocykli z Retro Rescue USA i grupa Polska Jazda zapraszają na motocyklową imprezę w sobotę, 16 września od godz. 16.00 do Retro Cafe przy 3246 N. Central Ave. w Chicago. Będzie można zobaczyć parę europejskich motocykli z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku. Będzie okazja, by spotkać się z innymi motocyklistami, niekoniecznie jeżdżącymi na motocyklach zabytkowych. Grupa Polska Jazda zrzesza motocyklistów, którzy na co dzień jeżdżą ciężarówkami, więc tematy rozmów przy piwie będą bardzo zróżnicowane. Wstęp wolny.

Festiwal taco

Coś dla smakoszy kuchni meksykańskiej. Taco – jedno z popularniejszych dań kuchni meksykańskiej z różnym nadzieniem – będzie można skosztować podczas trwającego dwa dni festiwalu. Będzie je serwować 12 restauracji chicagowskich. Muzyka, zabawy dla dzieci. Od soboty, 16 września do niedzieli, 17 września przy 3500 N. Southport Ave. (pomiędzy Addison i Roscoe). Info:www.chicagoevents.com/events/lakeviewtacofest/

Veganmania

Ponad 20 restauracji serwujących wegańskie jedzenie (bez mięsa, ryb, mleka i jajek). Broadway Armory zapełni się stoiskami kuchni hinduskiej, azjatyckiej, z hamburgerami, będą także desery, wypieki, lody i wiele innych. Nie zabraknie też wegańskich kosmetyków, ubrań, gadżetów i publikacji. W sobotę, 23 września od godz. 10.00 do 17.00 w Broadway Armory Park przy 5917 N. Broadway St. w Chicago. Info:newleafalliance.org

Festiwal jabłek

Dziesiątki producentów uczestniczą w Apple Fest każdego roku, sprzedając produkty – od jabłek kandyzowanych po powidła i soki. Koncerty, pokazy, degustacje kulinarne i mnóstwo atrakcji związanych z jabłkami i cydrem. Kącik zabaw dla dzieci. W sobotę, 30 września i w niedzielę, 1 października w Lincoln Square Ravenswood przy 2611 W. Lawrence Ave. Info: www.lincolnsquare.org/apple-fest

Rock of Ages

To muzyczna opowieść o miłości w Hollywood, która rozwija się w latach osiemdziesiątych. Nominowany do pięciu nagród Tony musical „Rock of Ages” zawiera 28 klasycznych hitów z lat 80. – m.in. Bon Jovi, Journey, Styx, Europe i wiele innych. Do niedzieli, 15 października. Drury Lane Theatre przy 100 Drury Lane w Oakbrook Terrace. Info:drurylanetheatre.com/shows/17-181/rock

Jesienny festiwal w Lincoln Zoo

Lincoln Zoo proponuje zabawę dla całych rodzin na nadchodzące jesienne dni.

Rzeźbienie i dekorowanie dyń, tor przeszkód, labirynt w kukurydzy, występy muzyczne, malowanie twarzy. Za darmo. W piątek, 29 września do niedzieli, 1 października. Lincoln Park Zoo przy N. Cannon Dr. i W Fullerton Pkwy w Chicago.

Festiwal światła

The Lights Fest to impreza, podczas której tysiące przyjaciół i całe rodziny gromadzą się, aby słuchać muzyki. Każdy zapala latarnię z pochodnią, które zostają wypuszczone w niebo, tworząc surrealistyczną atmosferę. W sobotę, 30 września w godzinach 16.00 – 21.00 w Country Thunder – Twin Lakes przy 2305 Richmond Rd. w Twin Lakes w stanie Wisconsin. Info: thelightsfest.com/event/chicago/

Koncert Enrique Iglesiasa i Pitbulla

Enrique Iglesias to postać, której nikomu nie trzeba przedstawiać. Zdobywca blisko 500 nagród, autor 10 studyjnych albumów. W sobotę, 7 października o godz. 19.00 w Allstate Arena przy 6920 Mannheim Rd. w Rosemont. Info:vivatumusica.com/event/enrique-iglesias-pitbull-cnco-allstate-arena-2/?instance_id=1402

Koncert Daddy Yankee

Daddy Yankee to portorykański muzyk reggaeton. Bardzo popularny w krajach latynoamerykańskich, ale i w Stanach Zjednoczonych. Aktualnie znany głównie z hitu tego lata, utworów „Despacito”. W piątek, 22 września o godz. 19.00 w Aragon Ballroom przy 1106 W. Lawrence Ave. w Chicago.

Chicago Gourmet

Chicago Gourmet to wyjątkowe potrawy przygotowane przez szefów kuchni: Curtisa Stone’a, Carlę Hall, Grahama Elliota, Stephanie Izard i wielu innych oraz degustacja najlepszych gatunków win z całego świata. Pokazy gotowania, seminaria, podpisywanie autorskich książek o tematyce kulinarnej.

Piątek, 22 września od 18.00 do 21.00

Sobota, 23 września od 12.00 do 18.00

Niedziela, 24 września od 12.00 do 17.00

Millennium Park przy Michigan Ave. i Randolph St. w Chicago. Info: www.chicagogourmet.org

Opracował: Jacek Boczarski

ŻYCIE POLONII

Spotkania z ekspertami ZUS w Chicago

Konsulat Generalny RP w Chicago informuje, że w dniach 18-23 września odbędą się w Chicago spotkania z ekspertami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w sprawie ubiegania się o świadczenia emerytalno-rentowe z Polski. Będą to konsultacje indywidualne, podczas których zainteresowani będą mogli omówić konkretne sprawy dotyczące świadczeń emerytalno-rentowych. Porady będą udzielane bezpłatnie. Jednocześnie Konsulat zaprasza na otwarte spotkanie z ekspertami Social Security Administration, którzy odpowiedzą na pytania Polonii dotyczące amerykańskiego systemu ubezpieczeń społecznych.

Spotkania z ekspertami z ZUS będą odbywać się od poniedziałku, 18 września do piątku, 22 września w dwóch blokach czasowych: od godz. 10.00 do 14.00 oraz od godz. 16.00 do 20.00, a także w sobotę, 23 września od godz. 9.00 do 14.00. Spotkania odbędą się w siedzibie Związku Narodowego Polskiego przy 6100 N. Cicero Ave. w Chicago.

Spotkanie z ekspertami Social Security Administration odbędzie się w piątek, 22 września w godz. 16.00-18.00 również w siedzibie Związku Narodowego Polskiego. Wstęp wolny.

Zapisy na spotkania z ekspertami ZUS

Na spotkania z ekspertami ZUS obowiązują wcześniejsze zapisy, które konsulat prowadzi od 24 lipca do wyczerpania miejsc. Zgłoszenia będą przyjmowane telefonicznie pod nr. tel. (312) 337 8166 wew. 226 lub poprzez e-mail chicago.legal@msz.gov.pl. Dzwoniąc lub pisząc do konsulatu należy podać następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu, nr PESEL lub datę urodzenia, proponowany dzień oraz godzinę spotkania, a także temat rozmowy z ekspertami ZUS, np. „pobieram emeryturę w USA, chcę również złożyć wniosek o emeryturę w Polsce”; „chcę złożyć wniosek o emeryturę po zmarłym mężu/żonie”; „chcę złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy”, „potrzebuję uzyskać zaświadczenie o niepobieraniu emerytury z Polski”, „gdzie powinienem się zwrócić, w jaki sposób najszybciej skontaktuję się z ZUS?”, „w jaki sposób mogę złożyć wymagane dokumenty, jeśli mieszkam w USA?”.

UWAGA: Osoby, które są w trakcie załatwiania sprawy z ZUS powinny dodatkowo wskazać numer swojej sprawy.

Odwołanie wizyty

Osoby, które zapiszą się na spotkania z ekspertami ZUS, a następnie w wyniku zmiany planów nie będą mogły w nich uczestniczyć, proszone są o niezwłocznie powiadomienie o tym konsulatu, dzwoniąc pod numer telefonu (312) 337-8166 wew. 226 lub pisząc na adres: chicago.legal@msz.gov.pl.

Na co warto zwrócić uwagę przed umówieniem się na wizytę?

W celu skonkretyzowania zagadnienia, które będą chcieli Państwo omówić w trakcie konsultacji, zachęcamy do analizy odpowiedzi udzielonych przez specjalistów ZUS na pytania zadane przez uczestników spotkań w ramach Dni Poradnictwa ZUS w latach ubiegłych. Odpowiedzi są dostępne na stronie internetowej konsulatu pod adresem:

http://www.chicago.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/sprawy_prawne/inne_sprawy_prawne/zus_odpowiada/. Warto zapoznać się również z informacjami dostępnymi na stronie ZUS pod adresem: http://www.zus.pl/emerytura. Być może w wyniku analizy powyższych odpowiedzi uznają Państwo, iż konsultacja z ekspertem ZUS nie jest konieczna.

O czym należy pamiętać przed spotkaniem?

Należy pamiętać, by zabrać wszystkie dostępne dokumenty dotyczące emerytury, przede wszystkim dowody zatrudnienia w Polsce (potwierdzające zatrudnienie i osiągane wynagrodzenie), dokumenty potwierdzające służbę wojskową, dokumenty potwierdzające okres studiów, akty stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu), a także posiadaną dokumentację medyczną (w przypadku ubiegania się o świadczenia uzależnione od stanu zdrowia) oraz dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). Należy przedstawić oryginały ww. dokumentów, a jeśli nie jest to możliwe kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez organ Social Security lub polskiego konsula. Jeśli Państwa sprawy są już rozpatrywane przez ZUS prosimy przynieść pisma i decyzje otrzymane z ZUS. W wyjątkowych sytuacjach dokumenty będzie można przekazać ekspertom ZUS.

Jak i gdzie poszukiwać dokumentacji pracowniczej?

Jeżeli poszukują Państwo swojej dokumentacji pracowniczej z Polski w pierwszej kolejności należy sprawdzić czy Państwa zakład pracy ciągle istnieje. Jeżeli tak jest, wszystkie potrzebne dokumenty otrzymają Państwo bezpłatnie od pracodawcy. Nawet jeżeli zakład się sprywatyzował, przekształcił, zmienił nazwę lecz nie został zlikwidowany, to właśnie do niego należy zwrócić się o dokumenty.

Więcej informacji na temat zasad poszukiwania dokumentacji pracowniczej można znaleźć pod adresem https://www.warszawa.ap.gov.pl/art,155,przewodnik

Istnieje również możliwość samodzielnego sprawdzenia właściwego zakładu pracy oraz miejsca przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej za pomocą bazy danych „miejsca przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej”, dostępnej pod adresem http://ewidencja.warszawa.ap.gov.pl/miejsca.php lub w „bazie zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy”, znajdującej się pod adresem http://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/baza-zlikwidowanych-lub-przeksztalconych-zakladow-pracy.

Można również posłużyć się innymi wyszukiwarkami internetowymi.

Jeżeli Państwa pracodawca już nie istnieje i jako przechowawca dokumentacji w ww. bazach danych widnieje Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, o dokumentację pracowniczą należy zwrócić się bezpośrednio do Archiwum. Zainteresowane osoby powinny wysłać pocztą na niżej podany adres Archiwum własnoręcznie podpisany wniosek (o udostępnianie danych osobowych): Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku: ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek

Przed wysłaniem wniosku należy sprawdzić, czy podali Państwo w swoim piśmie wszystkie potrzebne do rozpoczęcia poszukiwań dane, takie jak: pełna nazwa zakładu pracy, dokładny adres zakładu pracy, okres zatrudnienia, stanowisko, imię i nazwisko, datę urodzenia, imię ojca, obecny adres zamieszkania, telefon kontaktowy. Termin realizacji wniosków wynosi obecnie ponad 5 miesięcy i stale rośnie (wynika to z ilości napływających do Archiwum wniosków i stale powiększającej się ilości dokumentacji, jaką Archiwum posiada).

Dane kontaktowe do Archiwum:

tel. (z USA): 011 48 22 635 68 22 (dotyczy dokumentacji płacowej i osobowej)

e-mail: adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl

UWAGA! Archiwum Państwowe w Milanówku przechowuje wyłącznie dokumentację pochodzącą ze zlikwidowanych zakładów pracy, przejętą od upadłych pracodawców i przechowawców, dlatego poszukując dokumentacji w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy dany zakład pracy jeszcze istnieje.

Proszę pamiętać, że konsulat nie pośredniczy w poszukiwaniach oraz w wydobyciu dokumentacji pracowniczej z Polski.

Fundacja You Can Be My Angel zaprasza do akcji „Prezencik”

I ty możesz zostać aniołem i pomagać chorym na raka dzieciom. Jeśli organizujesz komunię, wesele, chrzciny czy jakiekolwiek inne przyjęcie, na którym goście mają otrzymać prezenty na stole (czekoladki czy inne małe podarunki) możesz zamiast tego przeznaczyć pieniądze na ratunek chorym dzieciom. Goście otrzymają informację o tym, jakiemu dziecku pomogłeś, gdzie trafią pieniądze, a ty dołożysz cegiełkę do ratowania maleństwa walczącego z rakiem. Więcej informacji pod nr. tel. (773) 225-9749.

Komunikat Stowarzyszenia Emigracji Polskiej

(uwaga polska młodzież bez udokumentowanego pobytu w USA)

The University of Chicago, Wydział Nauk o Rozwoju Społeczeństwa prowadzi badania nad codziennym życiem nieudokumentowanej młodzieży polskiej mieszkającej w Chicago i aglomeracji chicagowskiej.

Stowarzyszenie Emigracji Polskiej zwraca się z prośbą do osób z nieudokumentowanym pobytem, a zwłaszcza do młodzieży w wieku od 14 do 35 roku życia lub młodzieży urodzonej w USA, której rodzice nie posiadają udokumentowanego pobytu o wzięcie udziału w tych badaniach.

Osoby, które byłyby chętne porozmawiać z dr Basią Ellis (psychologiem społecznym prowadzącym badania) o swoim doświadczeniu jako osoby nieudokumentowane, prosimy o zgłąszanie się pod nr (773) 251-9928, osobiście do biura Stowarzyszenia w godzinach otwarcia, można też kontaktować się e-mailowo – ssnep2@yahoo.com lub bezpośrednio z dr Basią Ellis – bdellis@uchicago.edu.

Prowadząca badania nasza rodaczka dr Basia Ellis z University of Chicago zapewnia, że badania są anonimowe oraz zapewniona jest całkowita dyskrecja.

Biuro Stowarzyszenia Emigracji Polskiej otwarte jest w każdą sobotę w godz. 12.00-16.00 oraz w każdą niedzielę od godz. 11.45 do 13.00. Telefon do biura (773) 384-0900.

Komunikat Stowarzyszenia Emigracji Polskiej

Stowarzyszenie Emigracji Polskiej informuje, że w roku 2017 comiesięczne porady odbywające się w pierwszą środę każdego miesiąca wypadają w następujących terminach: 6 września, 4 października, 1 listopada, 6 grudnia, 3 stycznia 2018.

– porady związane z Social Security – w godz. 16.00-17.45

– porady dotyczące federalnego prawa pracy – w godz. 16.30 – 17.30

– porady dotyczące stanowego prawa pracy: prosimy o kontakt w czasie porad w pierwszą środę miesiąca lub soboty i niedziele w godzinach otwarcia biura.

Porad udzielają mówiący po polsku urzędnicy w/w urzędów.

W sprawach porad: prawnych, finansowych, socjalnych, dla osób starszych, imigracyjnych i innych – prosimy dzwonić w sobotę od 12.00 do 16.00, a w niedzielę od 12.00 do 13.00 pod numer tel. (773) 384-0900 lub odwiedzić nasze biuro. W ciągu tygodnia prosimy dzwonić pod numer (847) 671-3418.

Serdecznie zapraszamy na nasze kursy komputerowe w tym specjalnie przygotowane dla emerytów.

Szczegółowe informacje na temat działalności Stowarzyszenia Emigracji Polskiej można znaleźć na naszej stronie: www.sepchicago.org

Nasze porady są bezpłatne, ale zawsze mile widziane są datki na działalność stowarzyszenia.

Adres: 1135 N. Cleaver w Chicago, sala #312 (budynek Polskiej Szkoły Sobotniej na Trójcowie), tel. (773) 384-0900, fax. (847) 671-3418, e-mail: ssnep2@yahoo.com (wejście od parkingu od strony wschodniej lub z małego parkingu z tyłu za kościołem).

Andrzej Zgiet, prezes SEP

Pomagamy: apel o pomoc dla Magdy Kośny

Magda Kośny choruje na marskość wątroby ze znaczną hepatomegalią. Do tego dochodzi przewlekłe zapalenie trzustki, zapalenie żołądka i nadżerka, żylaki przełyku i jelita, kamica pęcherzykowa. Leczenie jest kosztowne. Leki spowalniają postęp choroby oraz działają objawowo na wiele z dolegliwości. Pani Magda nie może podjąć pracy na etat, ponieważ jest bardzo słaba. Musi także zachować dietę, która sporo kosztuje. Można jej pomóc wpłacając datki za pośrednictwem strony internetowej: pomagam.pl/magdakosny.

Pomoc na rzecz spalonej plebanii w Koszycach

Klub Koszyce Chicago prosi o pomoc w zebraniu funduszy na odbudowę spalonej plebanii w Koszycach. Pieniądze można wpłacać na konto: 1000434833 w MB Financial Bank Manufacture Bank lub dokonać przelewu z innego banku do MB Financial Bank z dopiskiem: Koszyce Chicago Club – Plebania. Plebania spaliła się 1 stycznia tego roku. O pomoc w jej odbudowie prosi administrator parafii św. Marii Magdaleny w Koszycach ks. Jarosław Stanoch. Więcej informacji w Klubie Koszyce Chicago pod numerem tel. (773) 292-0622.

Zapisy do chóru przy bazylice św. Jacka

Chór przy bazylice św. Jacka ogłasza zapisy i zaprasza osoby w każdym wieku oraz grających na instrumentach. Dla chórzystów organizowane są darmowe profesjonalne lekcje śpiewu i emisji głosu. Więcej informacji pod numerem tel. (773) 481-0179. Próby chóru odbywają się w sali pod plebanią w każdą niedzielę, w godz. 10.15-12.15

Pielgrzymka – wycieczka do Indii

Ks. Tadeusz Dzieszko, proboszcz parafii św. Konstancji, zaprasza na pielgrzymkę – wycieczkę do Indii w dniach od 22 stycznia do 9 lutego 2018 roku. Pielgrzymka rozpocznie się modlitwą w największym na świecie Sanktuarium Najświętszego Serca Jezusowego w Delhi, które jest położone na 14 hektarach. W sprawie programów i rezerwacji prosimy dzwonić do biura parafii św. Konstancji pod nr tel. (773) 545-8581 wew. 0, lub (708) 932-1102.

Spotkania Senior Polka Association

Senior Polka Association informuje, że spotkania stowarzyszenia odbywają się w pierwszy wtorek każdego miesiąca w sali Lone Tree Manor. Członkostwo w stowarzyszeniu wynosi 10 dol. na rok. Początek spotkań o godz. 17.00 z muzyką do tańca, o godz. 18.00 krótkie spotkanie, przekąska i bingo. Więcej informacji pod numerem tel.: Ryszard (847) 209-1385.

Centrum Informacyjne ZNP i poradnia prawna już w nowej siedzibie

Od 10 lipca Centrum Informacyjne Związku Narodowego Polskiego i charytatywna poradnia prawna Amicus Poloniae działają już pod nowym adresem i telefonem: 6100 North Cicero Avenue, Chicago, IL 60646, tel. (773)286-2325.

Obydwie agencje zapraszają do nowej lokalizacji znajdującej się w siedzibie głównej Związku Narodowego Polskiego, który je sponsoruje. Centrum Informacyjne ZNP jest czynne codziennie w godzinach od 9.00 do 15.30, ale zaleca się wcześniejsze umówienie wizyty pod numerem telefonu: (773)286-2325.

Spotkania charytatywnej poradni prawnej Amicus Poloniae, działającej pod egidą Związku Narodowego Polskiego, odbywają się w każdą trzecią sobotę miesiąca w następujących dniach: 19 sierpnia, 16 września, 21 października, 11 listopada i 9 grudnia. Aby skorzystać z porad, wymagana jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna pod nr.: (773) 286-2325.

(inf. wł.)

Wystawa „Tadeusz Kościuszko – bohater dwóch narodów”

Stowarzyszenie „Akcja dla Polski”, wspólnie z Centrum Kopernikowskim w Chicago i pod patronatem Konsulatu Generalnego RP w Chicago, podejmując działania związane z ustaleniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku 2017 – Rokiem Kościuszki, przygotowało wystawę: „Tadeusz Kościuszko – bohater dwóch narodów”.

Na wystawę składają się reprodukcje 10 obrazów słynnych malarzy (m.in. Juliusza i Wojciecha Kossaków, Jana Matejki i Jana Styki) przedstawiających postać Kościuszki w różnych okresach i sytuacja jego patriotycznej działalności i dodatkowo tekst roty jego przysięgi na wierność ojczyźnie, złożonej na rynku krakowskim 24 marca 1794 r. Jako materiał poznawczy przygotowany jest też dwujęzyczny folder zawierający dokładną biografię Tadeusza Kościuszki.

Stałym miejscem wystawy jest Centrum Kopernikowskie, ale może być ona prezentowana w szkołach polonijnych oraz w galeriach i salach klubowych, po zgłoszeniu zainteresowanych nią instytucji i organizacji na e-mail: akcjadlapolski@gmail.com

Bezpłatna klinika dla osób bez ubezpieczenia przy Addison i Central

Klinika oferuje zupełnie bezpłatne usługi medyczne dla pacjentów bez ubezpieczenia zdrowotnego. W naszej klinice personel medyczny stanowią wolontariusze, a usługi finansowane są przez prywatne amerykańskie fundacje i indywidualnych darczyńców w ramach służby społecznej. Mamy lekarzy wolontariuszy o kilku specjalizacjach.

Uwaga, ze względu na specyfikę naszej działalności, pacjenci przyjmowani są tylko po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. Po więcej informacji proszę dzwonić po angielsku od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 16.30 lub po polsku w czwartki od 9.00 do 13.00 pod numer: (773) 427-0298. Poszukujemy również polskich tłumaczy wolontariuszy (godziny wolontariatu do uzgodnienia).

Old Irving Park Community Clinic

5425 West Addison Avenue

Chicago, IL 60634

Tel. (773) 427-0298

Obchody 150. rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie w NEIU

W Northeastern Illinois University (NEIU) w Chicago rozpocznie się w poniedziałek, 18 września o godz. 17.30 dwudniowa konferencja poświęcona Marii Skłodowskiej-Curie w związku ze 150. rocznicą urodzin polskiej uczonej i noblistki oraz 150-lecia powstania i działalności edukacyjnej NEIU.

W programie konferencji są odczyty, seminaria, warsztaty i wystąpienia naukowców z Polski i USA. Wśród zaproszonych prelegentów jest światowej sławy naukowiec, prof. Witold Zatoński, epidemiolog z warszawskiego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Wystąpią też z odczytami: dr Aleksandra Jarczewska z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Ewa Kuligowska z Boston University i dr Stella Nowicki z Meharry Medical College w Tennessee.

Swoje prezentacje przedstawią również – Sophie Shrand, pomysłodawczyni Science with Sophie oraz Julie Des Jardins, autor „Madame Curie Complex: The Hidden History of Women in Science”.

W ramach wydarzenia odbędzie się też darmowy, otwarty dla publiczności, pokaz filmu o Marii Skłodowskiej-Curie. Ambasada RP w Waszyngtonie udostępniła wystawę fotograficzną o życiu i osiągnięciach wielkiej noblistki.

Uroczysta inauguracja dwudniowej konferencji poświęconej Marii Skłodowskiej-Curie odbędzie się w poniedziałek, 18 września o godz. 17.30 w Alumni Hall, w NEIU 5500 N. Saint Louis Avenue w Chicago.

Szczegółowy program konferencji można znaleźć na stronie internetowej „Dziennika Związkowego” (wybierz: News in English) lub pod adresem:

Walne zebranie Związku Sybiraków w USA

Związek Sybiraków w USA zaprasza na walne zebranie w niedzielę, 17 września o godz. 14.00 w Domu Harcerza przy 6434 W. Belmont w Chicago. Prosimy o liczne przybycie.

Piknik Klubu Kazimierza Wielka

Klub Kazimierza Wielka zaprasza na piknik w niedzielę, 17 września do Schiller Woods przy Irving Park i Cumberland – polana nr 13. Msza św. o godz. 11.00. Do tańca zagra Góra Band. Gry i zabawy dla dzieci, loteria fantowa, smaczne jedzenie i napoje. Informacje pod numerem tel.: Artur Bojko (773) 629-2696.

Posiedzenie Gminy 178 ZNP

Posiedzenie Gminy 178 ZNP odbędzie się w czwartek, 21 września o godz. 11.00 w siedzibie PNA przy 6100 N. Cicero Ave. w Chicago.

Zebranie Gminy 75 ZNP

Gmina 75 ZNP przypomina wszystkim swoim delegatom o nadchodzącym zebraniu, które odbędzie się w piątek, 22 września o 19.00 w kafeterii ZNP przy 6100 N. Cicero Ave. w Chicago. Prosimy wszystkich o przybycie.

Zarząd Gminy 75; Peter Biernat, prezes

Bal ułański

Stowarzyszenie Przyjaciół Ułanów Polskich im. gen. Tadeusza Kościuszki w Chicago serdecznie zaprasza na bal ułański w sobotę, 23 września o godz. 19.00 w Allegra Banquets przy 4200 N. River Rd w Schiller Park. Bilety w cenie 80 dol. Do tańca przygrywać będzie Kontrasty Band. Informacje i rezerwacje pod numerami tel.: Andrzej Stopa (630) 915-5676, Wiesław Wiśniewski (773) 252-2919, Stanisław Szulczewski (708) 557-2416 oraz (773) 443-6239.

Zabawa taneczna Klubu Parafii Luszowice

Klub Parafii Luszowice zaprasza na zabawę taneczną w sobotę, 23 września do sali Związku Klubów Polskich przy 5835 W. Diversey Ave. w Chicago. Bezpłatny parking przy 5734 W. Diversey Ave. – Pietryka Funeral Home. Początek o godz. 19.00. Zagra zespół Gwiazda. Bilety wstępu 20 dol. od osoby. Kuchnia i bar obficie zaopatrzone, loteria fantowa. Więcej informacji pod numerem tel. (773) 391-9622 Józefa.

Posiedzenie miesięczne Klubu Województwa Białostockiego

Klub Województwa Białostockiego zawiadamia, że posiedzenie miesięczne odbędzie się w niedzielę, 24 września o godz. 14.30 w sali ZKP przy 5835 W. Diversey Ave. w Chicago. Prosimy wszystkich członków o przybycie.

Zebranie Klubu Polonia

Powakacyjne zebranie Klubu Polonia przy parafii św. Konstancji odbędzie się w niedzielę, 24 września o godz. 15.00, o czym zawiadamia prezes Kazimierz Milewski z zarządem.

Darmowe badania zdrowotne

W sobotę, 30 września w godzinach od 8.00 do 12.00 w siedzibie Związku Klubów Polskich przy 5835 W. Diversey Ave. w Chicago odbędą się darmowe badania zdrowotne przeprowadzane wraz z pracownikami szpitala Rush. Ich celem jest określenie indywidualnego ryzyka schorzeń serca i układu krążenia.

Na miejscu każdy będzie musiał wypełnić formularz dotyczący historii chorób, potrzebna jest także lista aktualnie przyjmowanych lekarstw. Na miejscy: badania ciśnienia, pomiar wagi ciała i wskaźnika masy ciała, badanie poziomu cukru i cholesterolu (HDL/LDL) – nie należy jeść na 8 godzin przed badaniem. Na miejscu także poradnia lekarska.

Rejestracja nie jest wymagana, ale można ustalić konkretną godzinę wizyty pod numerem tel. (888) 352-7874.

Badania skierowane są do wszystkich powyżej 18 roku życia. Na miejscu będą serwowane zdrowe przekąski.

Zebranie Grupy 1474 ZNP

Zarząd Grupy 1474 ZNP Towarzystwa „Wiara i Ojczyzna” zaprasza na zebranie w poniedziałek, 2 października o godz. 18.30 w budynku ZNP przy 6100 N. Cicero Ave. w Chicago. Będzie podany poczęstunek.

Różaniec Stowarzyszenia Dobroczynności i Wydziału Kobiet Okręgów XII i XIII ZNP

Stowarzyszenie Dobroczynności i Wydział Kobiet Okręg XII zapraszają wszystkich delegatów na wspólną modlitwę w czwartek, 5 października o godz. 19.00 w siedzibie Związku Narodowego Polskiego przy 6100 N. Cicero Avenue. W tym dniu oddamy cały świat pod opiekę i pokój oraz wstawiennictwo Matki Bożej Różańca Świętego.

Koncert i uroczysty bankiet z okazji 110-lecia Chóry Filareci-Dudziarz

Koncert i uroczysty bankiet z okazji 110-lecia Chóru Filareci-Dudziarz odbędą się w sobotę, 7 października o godz. 19.00 w Didi Banquet Hall przy 6218 W. Belmont Ave. w Chicago. Bilety w cenie 45 dol. Zagra Kontrasty Band. Rezerwacje biletów pod numerami tel. Anna (773) 931-3943 lub Danuta (773) 919-2535.

Różaniec w kościele św. Beatrice w rocznicę objawień fatimskich

13 października mija setna rocznica „Cudu Słońca” w Fatimie w Portugalii. W sobotę, 14 października o godz. 12.00 w kościele pw. św. Beatrice będzie odmawiany z tej okazji różaniec. Kościół mieści się przy 4157 Atlantic Ave. w Schiller Park.

Co słychać wśród Podhalan

Zarząd Koła nr 45 Poronin im. Zofii Gracy serdecznie zaprasza wszystkich członków i sympatyków w niedzielę, 17 września na coroczny piknik. Piknik tradycyjnie rozpocznie msza św. o godz. 12.00 „na górce” u ojców cystersów przy 116 Hilton Street w Willow Springs. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych. W części artystycznej wystąpi zespół Siumni. Będzie loteria fantowa z wyjątkowo cennymi nagrodami i świetnie zaopatrzona kuchnia; jeden z przysmaków to grochówka serwowana z kotła żołnierskiej kuchni polowej, również zimne napoje, lody, piwo żywiec, „poronińska piknikówka”. Zapewniamy wspaniałą zabawę przy akompaniamencie zespołu Siekawica. Po więcej informacji prosimy dzwonić: (773) 418-1262, (773) 383-5574.

W imieniu zarządu koła zaprasza prezes Zofia Bobak-Ustupska.

Koło nr 2 Nowy Targ im. Władysława Orkana zaprasza na jesienny piknik w niedzielę, 17 września do pięknego parku Schiller Woods przy Irving Park i Cumberland (polana nr 12). Msza św o godz. 11.00. Po nabożeństwie zapraszamy na poczęstunek ze wspaniałej kuchni podhalańskiej, zabawy dla dzieci i dorosłych, muzykę i tańce. Na zakończenie loteria fantowa z cennymi nagrodami. Zarząd i organizatorzy dokładają starań, aby wszyscy wspaniale spędzili czas. Zapraszamy!

Koła nr 67 Pieniążkowice serdecznie zaprasza na jubileusz z okazji 20-lecia swego istnienia w sobotę, 23 września. Obchody jubileuszu rozpocznie uroczysta msza św. o godz. 15.00 w kościele św. Kamila przy 5426 S. Lockwood Ave. w Chicago. Po mszy zapraszamy na uroczysty jubileuszowy bankiet w Domu Podhalan. Bankiet rozpocznie się o godz.18.00. Honorowym gościem uroczystości będzie ks. Adam Bartyzoł pochodzący z Pieniążkowic, który obecnie pracuje na misji w Chile. Bardzo serdecznie zapraszamy poczty sztandarowe i gości w strojach regionalnych. Ws. rezerwacji prosimy dzwonić do: Eli Łaś (630) 670-8834, Krystyny Wicher (224) 622-7125 i Władysławy Karwaczki (847) 490-9788 i (847) 571-1048. Wstęp 70 dol. od osoby. Zaprasza zarząd koła i prezes Władysława Karwaczka.

Zarząd Koła nr 34 Zakopane serdecznie zaprasza wszystkich członków z rodzinami oraz sympatyków na coroczny piknik zakopiański, który odbędzie się w niedzielę, 24 września w Slovenian Catholic Mission przy 14252 Main Street w Lemont. Piknik rozpocznie msza św. o godz. 10.00, którą odprawi kapelan koła o. Wacław Lech. Po mszy św. zapraszamy na smaczne jedzenie oraz mocne trunki. Zabawę uświetni zespół Millennium. Zapraszamy też na występy zespołów góralskich, na zabawy dla dzieci i dorosłych, przejażdżkę konną, jazdę na tyrolce oraz loterię fantową z atrakcyjnymi nagrodami.. Zaprasza korespondentka koła Sarah Urbaś.

Zarząd Główny Związku Podhalan w Północnej Ameryce serdecznie zaprasza na wybory królowej ZPPA na rok 2017-2018, które odbędą się w niedzielę, 24 września w Domu Podhalan przy 4808 S. Archer Avenue w Chicago. Początek imprezy o godz. 16.00. Jury wybierze nową królową, która przez następny rok będzie reprezentować ZPPA na wszystkich uroczystościach podhalańskich i polonijnych oraz świeckich i kościelnych. Jury wybierze także kandydatkę na królową. Więcej informacji można uzyskać telefonując do wiceprezesa ds. kultury Zdzisława Doruli pod nr: (708)269-0479. lub do Domu Podhalan: (773 ) 523 – 7632. Serdecznie zaprasza prezes Józef Cikowski.

Opr. Wojciech Dorula