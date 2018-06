Styl drugiej księżnej. Od Kate Middleton do Meghan Markle 0 by EM 4 czerwca 2018

Księżna Kate i „Sweet William”

Pierwsza księżna Cambridge, Kate Middleton, wchodząc do rodziny królewskiej przełamała wiele tabu. Oczywiście śluby obu synów księżnej Diany były różne ze względu na rangę, a co za tym idzie kolejność w otrzymaniu korony. William (prawidłowo Whilliam) jest drugi w kolejce do tronu, podczas gdy książę Harry jest dopiero szósty. Projekt sukni Kate był ściśle strzeżoną tajemnicą. Została ona wykonana z ręcznie robionej koronki, diadem od Cartiera podarowany był przez królową Elżbietę II, zaś kolczyki stylizowane na liściu dębu i gruszki były prezentem od rodziców. Całości dopełniał delikatny welon z jedwabiu w kolorze kości słoniowej mierzący 2,7 m. W bukiecie Kate był mirt, konwalie, hiacynty i kwiat o nazwie „Sweet William“. Książę ubrany był w mundur irlandzkiej Gwardii przepasany niebieską wstęgą.

19 maja 2018 roku w kaplicy świętego Jerzego na zamku w Windsorze odbył się ślub księcia Harry’ego i amerykańskiej aktorki Meghan Markle. Był pełen nawiązań do pochodzenia nowej księżnej występ afroamerykańskiego chóru gospel, który zaśpiewał przebój Bena E. Kinga „Stand by me“, a także kazanie afroamerykańskiego biskupa Michaela Curry’ego pochodzącego z Chicago. Tematem płomiennego kazania była miłość, która jest największą siłą, ale również Facebook i Instagram. Podczas ceremonii wielokrotnie złamano protokół i przerwano wieloletnią tradycję. Książę Harry wystąpił w skromnym mundurze wojskowym, zachowując brodę, choć według przepisów powinien ją zgolić. Uważał jednak, że po pierwsze Meghan poznał jako brodacz, po drugie jest w stanie spoczynku, po trzecie na zachowanie brody występując w mundurze pozwalają specjalne okoliczności.

Księżna Meghan i kwiatki od Harry’ego

Również Meghan złamała tradycję idąc do ołtarza sama, podczas gdy tylko na ostatnim odcinku eskortował ją książę Karol. Suknię ślubną brytyjskiej projektantki Clare Waight Keller, dyrektorki kreatywnej domu mody Givenchy, zakupiła osobiście. Niektórzy uważają, że była za skromna. Diadem z bardzo długim welonem dodawał stylizacji królewskiego szyku. Skromne diamentowe kolczyki i niewielki bukiecik dopełniały całości. Choć bukiet był niewielki, miał szczególne znaczenie, gdyż książę Harry osobiście zbierał do niego kwiatki. Ponadto znalazły się w nim również ulubione kwiaty księżnej Diany – niezapominajki. Nie jest to zresztą jedyny akcent związany ze zmarłą tragicznie matką księcia. Oprócz wolnego miejsca obok Williama w kościele, książę Harry podarował świeżo upieczonej księżnej Sussex pierścionek, który należał do księżnej Diany. Jest to seledynowa akwamaryna otoczona małymi diamentami i osadzona w 24-karatowym złocie.

Meghan Markle nie przysięgała mężowi posłuszeństwa. I nie jest pierwszą księżniczką, która odważyła się na taki czyn. Tę samą część zaślubin opuściła księżna Diana w 1981 roku i księżna Kate w 2011 roku. Natomiast tradycyjnie obrączkę z walijskiego złota podarowała pannie młodej Królowa Elżbieta II.

Zamierzone „niedociągnięcie”

Analizując stylizację księżnej Sussex nie sposób oprzeć się wrażeniu, że określane przez niektórych stylistów „niedociągnięcia“ były ściśle wyreżyserowane. Począwszy od sukni, której prostotę zauważyli wszyscy, podobnie jak pięknie odsłonięte ramiona, które dodawały pannie młodej szczególnie kobiecego waloru. Dekolt w kształcie łódki i imponujący welon zakończony koronką – dopełniły całości. Również skromny makijaż, zebrane w kok włosy upięte nisko na szyi sprawiały wrażenie nie do końca dopracowanej stylizacji. Osobiście nie zgadzam się z takimi opiniami. Jej naturalność wypływała między innymi z zamierzenia, aby nie górować formą nad treścią.

Meghan Markle jest atrakcyjną kobietą. Znamy jej stylizacje nie tylko z filmów, ale i różnych wydarzeń na czerwonym dywanie. Potrafi mieć mocny makijaż z czerwonymi ustami i pięknie wyglądać również w odważnych, bardzo wyrazistych kreacjach. Wejście do rodziny królewskiej zobowiązuje. Jestem pewna, że ta stylizacja została bez komentarzy i z właściwym zrozumieniem przyjęta przez jej nową rodzinę. Należy również pamiętać, że książę Harry nie należy do nadmiernie wybujałych urodą mężczyzn, zachowanie proporcji jest podstawą dobrego samopoczucia wszystkich zgromadzonych podczas ślubu roku w Londynie. Jest również podstawą dobrej stylizacji, której państwu życzę na każdą okoliczność.

Jolanta Kaczmarska-Waltos

SoHo Makeup Academy (773)517-5438

Studio SoHo Radio WPNA 1490 AM, codziennie od 12-2 pm