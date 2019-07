Rewolwer, butelka whisky i karty do gry w pokera – krótka historia hazardu w Stanach 0 5 lipca 2019

Wyobraź sobie taką oto scenę z westernu: przystojny, ogorzały mężczyzna wchodzi powolnym krokiem do „salonu”. Spod ronda kapelusza spoglądają jego jasne, niebieskie oczy. Nieznajomy rozgląda się uważnie. Jego wzrok pada na mężczyzn siedzących przy stole w odległym koncie jadłodajni. Z pasją grają oni w kraty, piją whisky i palą cygara. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego w westernach mężczyźni zawsze grają w pokera? Jak było naprawdę?

Wygrać los na loterii..

Na dobrą sprawę historia hazardu w Stanach Zjednoczonych rozpoczyna się wraz z przybyciem pierwszych osadników brytyjskich kolonii. Aczkolwiek bardzo prawdopodobne jest, że tubylcza ludność miejscowa, również znała jakąś formę hazardu, uprawianej czy to w celu czystej rozrywki lub służącą do wróżb.

Osadnicy przywieźli ze sobą zwyczaj organizowania loterii, z których dochód szedł na cele dobroczynne, finansował szkoły i uczelnie. Loterie były popularne aż do początku XIX wieku. Zarówno George Washington i Benjamin Franklin byli zagorzałymi zwolennikami i sponsorami loterii. Niestety w latach 30’ nastąpił ich zmierzch, w związku z nadużyciem finansowym i skandalem, jaki raz po raz wybuchał wokół osób za nie odpowiedzialnych. W efekcie w stanach Nowy Jork, Massachusetts I Pensylwanii zaprzestano tego typu rozrywek. W latach 60’ XIX wieku loterie były organizowane tylko w 3 stanach: Kentucky, Missouri i Delaware. Wraz z końcem loterii, hazardziści przenieśli się na pokłady statków parowych, które kursowały na rzekach: Missouri, Mississippi i Ohio.

W poszukiwaniu złota

Scena, którą opisaliśmy na początku artykułu, pasuje do następnego etapu w historii hazardu w Stanach Zjednoczonych. Rozpoczyna się ona wraz z budową kolei i gorączką złota, która przyciągnęła górników do Kalifornii. Na lata 1850-1910 przypada prawdziwy rozkwit hazardu, a wraz z nim kształtuje się obraz hazardzisty – indywidualisty, niebojącego się podjąć ryzyko. Nawet kiedy większość stanów wprowadzi w życie prawo zakazujące uprawiania hazardu, obraz wolnego hazardzisty pozostanie i stanie się częścią amerykańskiego mitu i kultury.

Gra w karty (faro, monte, chuck-a-luck, oczko), ruletkę lub kości była najpopularniejszą formą rozrywki w tamtym czasie. Kowboje, górnicy, drwale, inwestorzy czy stróże prawa grali w gry losowe dla przyjemności lub korzyści. Gdziekolwiek tylko pojawiła się nowa osada, pierwsze założenia budowlane, czy namioty poszukiwaczy złota, możemy mieć pewność, że pośród nich znajdowała się również sala gier. Ta, zwykle była najpiękniej udekorowana i największa spośród wszystkich budynków w mieście. Zazwyczaj, znajdowały się tam również pokoje dla gości, bar i scena.

Jakim człowiekiem był hazardzista?

W przeciwieństwie do dzisiaj, bycie hazardzistą nie oznaczało osobę wykluczoną ze społeczeństwa. Lubiący ryzyko byli szanowani, gdyż zajmowali się poważanymi w społeczeństwie zawodami. Wielu z nich wypożyczało stoły do gry w sali gier i grało z własne pieniądze. W ten sposób stawali się też ówczesnymi biznesmenami, którzy inwestowali w hazard. Z tego powodu większość z nich osiadała w jednym miejscu.

Liczyła się także bezstronność i wiarygodność takiego hazardzisty, gdyż tylko to przekonywało innych do uczestnictwa w grze. Uczciwego hazardzistę można było poznać po tym, że nigdy nie przeklinał i nie pił, zawsze płacił rachunki na czas i zachęcał klientów kasyna do płacenia napiwków obsłudze. Możemy wyróżnić trzy typy hazardzisty z tamtego czasu: biznesmen o ustalonej reputacji, przemieszczający się z miejsca na miejsce profesjonalista i dżentelmen, który gra rekreacyjnie.

Kalifornijska gorączka złota sprzyjała rozwojowi hazardu, co sprawiło, że San Francisco szybko stało się gorącym punktem na mapie Zachodu. Niektóre z salonów gier były powszechnie znane, a wieść o nich rozpowszechniała się w zawrotnym tempie. Parker House, Samuel Dennison’s Exchange, czy El Dorado Gambling Saloon, to tylko niektóre z nich.

Rozrywka w postaci gier hazardowych była również powszechnie praktykowana wśród obozów górników w Kalifornii i na południowym zachodzie. Zabawa w gry losowe była tak ściśle kojarzona z gorączką złota, że szlak, który wiódł do Kalifornii przez Panamę, zwany był Szlakiem Hazardzistów. Podobno dealerzy spali przy drodze w oczekiwaniu na klientów, a wielu z poszukiwaczy złota trafiało tam zanim ich wyprawa po złoto się zakończyła. Górnicze miasteczka położone poza Kalifornią również rozwinęły działalność hazardową na wysoką skalę. Miejsca takie jak Deadwood, Silver City, Tombstone znane były ze swoich salonów gier i domów publicznych, które nieraz funkcjonowały w tym samym budynku.

Kobieta w kasynie – wdzięk i spryt to niebezpieczna mieszanka

Niektórych z Was będą zaskoczeni, kiedy dowiedzą się, że w kasynie również grały kobiety. Niektóre z nich nawet samodzielnie prowadziły domy gier, co dawało im finansową niezależność i status społeczny. Chyba najbardziej słynnymi z nich są Eleanore Dumont znana również jako Madame Mustache oraz Alice Ives, nazywana Poker Alice.

Alice była córką irlandzkich imigrantów, którzy przybyli do Ameryki w celu polepszenia swojej sytuacji ekonomicznej. Alice miała wówczas 12 lat, a po osiedleniu się w Virginii uczęszczała do szkoły z internatem. Alice była więc dobrze wykształcona i niezwykle inteligentna, co bardzo przydało jej się podczas gry w pokera. Z tą wciągająca grą w karty zapoznała się dzięki osobie swojego pierwszego męża. Frank Duffield zginął w wypadku podczas detonacji dynamitu w kopalni górniczej. Wówczas Ives podjęła grę w kasynie i tak rozpoczęła się jej ponad 40-letnia kariera jako profesjonalnego pokerzysty. Kobieta ta znana była z miłości do mody i dobrego gustu. Nawet w swoich późniejszych latach była wciąż uznawana za bardzo atrakcyjną, co wykorzystywała, by odwrócić uwagę swoich przeciwników. Paliła cygara i zawsze nosiła broń przy sobie.

Pod koniec życia Alice Ives, hazard zaczął być postrzegany negatywnie. Już nawet nie skandaliczne loterie, ale nawet zakłady na wyścigi konne uznano za nielegalne. Dopiero Kryzys w latach 30’, otworzył na nowo drzwi dla hazardu. Dalej jednak historia poszczególnych stanów rozwija się oddzielnie. W niektórych przez lata hazard był nielegalny, w innych można było obstawiać tylko w wyznaczonych miejscach.

Sytuacja diametralnie zmieniła się w ubiegłym roku, kiedy w stanach New Jersey, West Virginia i Pennsylvania zalegalizowano hazard online. Otwiera to możliwość dla wielu zagranicznych inwestorów, którzy mają nadzieje na w pełni legalną działalność w USA. Uzyskanie licencji jest jednak niezwykle czasochłonne i wymaga ogromnego zaangażowania. Powoli na rynku pojawia się coraz więcej kasyn. Recenzje niektórych z nich możesz przeczytać na stronie Kasyno Orzeł. Witryna prezentuje głównie kasyna, którymi mogą być zainteresowani polscy gracze.

Ostatni rok był przełomowym w historii hazardu online w USA. Podobnie jak większość krajów europejskich, także USA dąży do uregulowania hazardu. Wiążą się z tym ogromne korzyści w postaci milionowych sum revenue, które zasilą budżet państwa. Prawdopodobnie tą samą drogą podążą pozostałe Stany Ameryki, zajmie im to pewnie nieco więcej czasu. Podobnie jak w ubiegłych stuleciach, hazard znów może stać się nie tylko formą rozrywki, co intratną inwestycją.

