1 mln turystów zwiedziło papieskie muzeum w Wadowicach 0 by EM 7 czerwca 2018

Milionowa zwiedzająca przekroczyła w czwartek próg Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach. Monika Wajman, która przyjechała z Kórnika wraz z mężem, otrzymała upominki – poinformowała Anna Czajkowska z wadowickiego Muzeum.

„Bycie milionowym zwiedzającym to nie tylko wielka radość i zaszczyt, ale też zobowiązanie, by od dziś być ambasadorem Muzeum” – powiedziała turystka z Kórnika, która zwiedzając Małopolskę zobaczyła już były niemiecki obóz Auschwitz, a wybiera się jeszcze do sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Podkreśliła, że bardzo zależało jej, aby odwiedzić wadowickie muzeum, bo – jak powiedziała – jest z pokolenia, które śledziło życie papieża, ale nie miała okazji uczestniczyć w żadnej z pielgrzymek do kraju.

Dyrektor Muzeum ks. Jacek Pietruszka powiedział, że do rodzinnego domu papieża-Polaka przybywają ludzie z całego świata, by zobaczyć miejsce, w którym się urodził się i wzrastał do świętości. „Stąd też wielka radość, że doczekaliśmy się w sumie w niedługim czasie, bo w cztery lata, milionowego zwiedzającego” – dodał.

Anna Czajkowska poinformowała, że na milionowa zwiedzająca weszła do Muzeum o g. 12.10. „Czekało na nią kilka niespodzianek. Wręczył je dyrektor instytucji. Oprócz certyfikatu milionowego gościa i vouchera uprawniającego do bezpłatnego zwiedzania dla grupy, pani Monika otrzymała publikacje i pamiątki muzealne, a także prezenty przekazane przez małopolski urząd marszałkowski. Dopełnieniem było pogłębione zwiedzanie” – powiedziała.

Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II mieści się w kamienicy, w której mieszkali Wojtyłowie, a w 1920 r. urodził się Karol Wojtyła. Powstało w 1984 r. W 2010 r. rozpoczęła się jego przebudowa. Muzeum zostało ponownie otwarte 9 kwietnia 2014 r. Od tego czasu liczona jest liczba zwiedzających.

Spośród 1 mln zwiedzających ponad 80 proc. stanowili Polacy. Gości z zagranicy najwięcej przyjechało z Włoch. Stanowią oni ponad 5 proc. w ogólnej liczbie zwiedzających. W sumie Muzeum gościło turystów z ponad 100 krajów, w tym m.in. z Arabii Saudyjskiej, Burkina Faso, Chin, Kuby, Nowej Zelandii i RPA.

Karol Wojtyła mieszkał w Wadowicach do ukończenia gimnazjum. Po maturze wyjechał z ojcem do Krakowa. (PAP)

fot.Andrzej Grygiel/Epa/REX/Shutterstock