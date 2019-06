Znamy szczegóły dziewiątej edycji North Shore Chamber Music Festival 0 2 czerwca 2019

North Shore Chamber Music Festival, jeden z najbardziej oczekiwanych letnich festiwali muzyki poważnej w aglomeracji chicagowskiej, odbędzie się w dniach od 12 do 15 czerwca w Village Presbyterian Church przy 1300 Shermer Road w Northbrook. Znamy szczegóły dziewiątej edycji tego wydarzenia.

W North Shore Chamber Music Festival wystąpi plejada muzyków najwyższego kalibru oraz grupa wschodzących gwiazd muzyki klasycznej, na czele z Kwartetem Smyczkowym Escher, współorganizatorem i dyrektorem artystycznym festiwalu, Vadimem Gluzmanem oraz Janice Clarissą – młodą pianistką, laureatką stypendium im. Arkadego Fomina, które przyznaje The Music Makers. Na potrzeby Festiwalu powstał także nowy tercet smyczkowy „Stąd, tam” z izraelskim skrzypkiem i kompozytorem Atarem Aradem. Tercet zadebiutuje na tegorocznym festiwalu, zaś Arad wystąpi na nim kilkakrotnie.

Podczas koncertu otwierającego festiwal w środę 12 czerwca o godz. 7.30 pm, organizator imprezy – The Music Makers – wręczy po raz pierwszy w historii wyróżnienie pn. Community Ambassador Award, przyznawane inicjatywom wspierającym lokalne społeczności. Henry Fogel, emerytowany dziekan Wydziału Sztuki na Roosevelt University oraz były dyrektor wykonawczy Chicago Symphony Orchestra otrzyma nagrodę pn. Art. Leader of the Year za kilkadziesiąt lat pracy na rzecz promocji muzyki nie tylko w Chicago. Fogel jest wielkim światowym autorytetem w dziedzinie muzyki klasycznej. Pracował jako krytyk muzyczny, juror oraz był członkiem rady dyrektorów wielu organizacji promujących muzykę, m.in. The Music Makers.

Konsul generalny Izraela, Aviv Ezra, otrzyma nagrodę Dyplomaty Roku za jego zasługi w zbliżeniu Środkowego Zachodu USA z Izraelem, m.in. za jego pomoc w uruchomieniu połączenia lotniczego między Chicago i Tel Awiwem.

Tetty Haag-Kuhnke, założycielka i dyrektor Betty Haag Academy, otrzyma nagrodę Nauczyciela Roku za jej wkład w kształtowanie karier młodych muzyków. Haag-Kuhnke została również nominowana do nagrody pn. Outstanding Studio Teacher of the Year przyznawanej przez Illinois String Teachers Association. Została również wyróżniona przez National Foundation for the Advancement of the Arts otrzymując nagrodą imienia Johna F. Kennedy’ego, przyznawaną programom edukacyjnym dzieci i młodzieży.

Poza światową premierą utworu Atara Arada, w programie tegorocznej edycji Festiwalu znalazły się między innymi „Dumki” Dvoraka, „Serioso” Bethovena, oraz utwory Schuberta, Mendelssohna, Mozarta, Shostakovicha i Poppera.

Środowy koncert 12 czerwca rozpoczynający się o godz. 7.30 pm nosi tytuł – „Chwała Wiednia.

Piątkowy koncert rozpocznie zaplanowany na godz. 6 pm występ muzyków nowej generacji, a zakończy program pt. „Mozart w Pradze”.

W sobotę o godz. 7.30 rozpocznie się wielki koncert finałowy z „Paradą wirtuozów”.

Bilety na North Shore Chamber Music Festival, w cenie od 30 dol. do 50 dol. można kupić telefonując pod numer: (847) 370-3984, oraz na stronie: www.nscmf.org.

Organizatorzy oferują 20 proc. zniżki dla seniorów. Studenci mogą nabyć bilety zniżkowe w cenie 15 dol.

(Inf. wł.)

Zdjęcia: North Shore Chamber Music Festival/Facebook