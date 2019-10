Zmarł mężczyzna postrzelony przez policjanta w Bridgeview 0 2 października 2019

Mężczyzna zmarł od strzału oddanego do niego przez policjanta z Bridgeview. Wcześniej uderzył w tył policyjnego radiowozu i wymierzył broń w funkcjonariusza.

Do zdarzenia doszło we wtorek 1 października wieczorem w Bridgeview na południowo-zachodnich przedmieściach Chicago. Około 7 pm w rejonie 10300 S. Harlem Ave. mężczyzna wjechał w tył policyjnego radiowozu. Gdy funkcjonariusz wyszedł z pojazdu, by zobaczyć co się stało, kierowca również wyszedł z auta i wycelował broń w policjanta. Funkcjonariusz odpowiedział ogniem. Ranny od strzału mężczyzna w krytycznym stanie przewieziony został do szpitala Advocate Christ Medical Center in Oak Lawn. Oficerowi policji nic się nie stało.

Następnego dnia rano poinformowano, że mężczyzna zmarł. Jego tożsamość nie była w środę znana. Śledztwo w sprawie strzelaniny prowadzi policja stanowa Illinois.

(jm)

