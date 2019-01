Złodzieje w taksówkach 0 24 stycznia 2019

Chicagowska policja ostrzega taksówkarzy przed napadami rabunkowymi, które miały miejsce w centrum Chicago.

W ostatnim czasie doszło do kilku kradzieży, które miały miejsce w chicagowskich taksówkach. Schemat zawsze był ten sam: pasażer udawał, że zgubił telefon podczas jazdy. Kierowca zatrzymywał samochód i pomagał w szukaniu zguby. W międzyczasie złodziej okradał kierowcę z jego mienia, po czym uciekał.

Do kradziey doszło:

13 grudnia ok. godz. 10:40 a.m. w rejonie 200 N. Michigan Ave;

2 stycznia ok. godz. 10:30 a.m. w rejonie 1 E. Wacker Dive;

7 stycznia ok. godz. 11:50 a.m. w rejonie 200 W. Wacker Drive.

Do 24 stycznia br. nie udało się złapać sprawcy.

Osoby mogące udzielić informacji w sprawie, proszone są o kontakt z policją pod numerem telefonu: (312) 747-8384. (aos)

fot.tpf1959/pixabay.com