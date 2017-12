Zatrucie czadem w budynku mieszkalnym

Sezon grzewczy rozpoczęty, a wraz z nim pojawiły się pierwsze przypadki zatrucia tlenkiem węgla. Sześć osób trafiło do szpitala z podejrzeniem zatrucia tym niebezpiecznym gazem, który ulatniał się z uszkodzonego pieca.

Do zdarzenia doszło 6 grudnia w dzielnicy Little Village w Chicago. W budynku przy 2500 S. Lawndale pojawiły się ekipy ratunkowe w związku ze stwierdzonym wysokim poziomem tlenku węgla. Troje dorosłych i troje dzieci trafiło do szpitala z podejrzeniem zaczadzenia. Na miejscu potwierdzono, że gaz ulatniał się z wadliwego pieca.

Tlenek węgla to bezbarwny, bezwonny, śmiertelny gaz, który może ulatniać się z wadliwych urządzeń grzewczych. Jedynym sposobem wykrycia go jest zainstalowanie czujników. Do czego bardzo was namawiamy.

(jm)