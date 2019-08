Wysoka wygrana w lotto padła przy Milwaukee Ave. 0 27 sierpnia 2019

Niedziela 25 sierpnia okazała się szczęśliwym dniem dla klienta sklepu w północno-zachodnim Chicago, który wygrał ponad pół miliona dolarów w Lucky Day Lotto. A może to właśnie ty?

Zwycięski los zakupiony został w Community Food & Liquor przy 5530 N. Milwaukee Ave w Chicago. Szczęściarz poprawnie wytypował wszystkie pięć numerów (3-12-16-30-34) i wygrał 600 tys. dolarów. Tradycyjnie, punkt który sprzedał zwycięski los, otrzymał 1 proc. wygranej, czyli w tym przypadku 6 tys. dolarów.

Władze Illinois Lottery przypominają posiadaczowi zwycięskiego kuponu, aby niezwłocznie podpisać go na odwrocie i przechowywać w bezpiecznym miejscu do czasu zgłoszenia się do jednego z pięciu centrów wypłacania nagród. W Illinois znajdują się one w Chicago, Des Plaines, Rockford, Springfield i Fairview Heights. Zwycięzcy mają rok na odbiór nagrody.

A jeżeli po sprawdzeniu losu okaże się, że to nie ty jesteś zwycięzcą, głowa do góry. Illinois Lottery informuje, że w tym samym losowaniu Lucky Day Lotto padło ponad 21 tys. innych wygranych, które wahają się one od pięciu tysięcy do… jednego dolara. Życzymy wysokich wygranych!

(jm)

Na zdjęciu: W tym sklepie kupiono zwycięski los fot.Google Map