Włamywaczki z Wheaton 0 29 maja 2019

Kathleen Lewandowski i Madeline Clifford z podmiejskiego Wheaton zostały aresztowane i oskarżone o serię włamań do samochodów i budynków mieszkalnych. Złodziejki zostały przyłapane na gorącym uczynku.

Dwie mieszkanki podchicagowskiego Wheaton – 24-letnia Kathleen Lewandowski i 25-letnia Madeline Clifford zostały aresztowane w piątek 25 maja podczas złodziejskiego wypadu, w trakcie którego włamały się do kilku samochodów i domu oraz próbowały włamać się do kilku budynków i samochodów.

Policja z Wheaton od dłuższego czasu prowadziła śledztwo w sprawie włamań i kradzieży, o które podejrzewała dwie młode kobiety. 25 maja detektywi dzięki systemowi monitoringu obserwowali włamywaczki i udało im się przyłapać je na gorącym uczynku.

Kathleen Lewandowski została oskarżona o włamania do samochodów zaparkowanych w okolicy 600 i 700 White Birch Lane oraz do domu znajdującego się w okolicy 100 Hawkins Circle. Madeline Clifford usłyszała zarzuty włamań do samochodów oraz kradzieży puszki z donacjami na leczenie chorych dzieci ze stacji benzynowej Circle K.

Od początku roku w Wheaton doszło do 21 włamań do samochodów i 10 włamań do domów. Policja apeluje o zamykanie okien i drzwi oraz samochodów zaparkowanych na podjazdach.

(gd)