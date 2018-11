Włamywacz i gwałciciel na południu Chicago

Scena niczym z horroru rozegrała się w niedzielę w dzielnicy Brighton Park na południu Chicago. Mężczyzna włamał się do domu, obezwładnił mieszkankę, a następnie ją zgwałcił.

Do zdarzenia doszło w rejonie 4300 S. Richmond St., w chicagowskiej dzielnicy Brighton Park. W niedzielę, 11 listopada między 8.15 a 8.45 am do domu włamał się mężczyzna. Uderzył i obezwładnił mieszkankę, a następnie ją zgwałcił.

Według policji napastnik to Latynos w wieku 25-30 lat, z wąsami i brodą, o wzroście 5 stóp i 7 do 9 cali (170-175 cm) i wadze 200-250 funtów (90-113 kg). Miał na sobie czarną bluzkę z napisem „security”, czarne spodnie i czarną bandanę we wzory.

Osoby mogące udzielić informacji w sprawie napastnika proszone są o kontakt z policją pod numerem tel. (312) 747-8380.

(jm)

Na zdjęciu: Okolica 4300 S. Richmond St. w Brighton Park fot.Google Map