Włamania do sklepów i firm na północy Chicago 0 by EM 5 września 2018

Policja ostrzega właścicieli sklepów i firm znajdujących się w północno-wschodnich dzielnicach Chicago przed szajką włamywaczy, którzy po sforsowaniu drzwi do lokali kradną pieniądze ze sklepowych kas.

W ubiegłym miesiącu w północno-wschodniej części Chicago doszło do czterech włamań do sklepów i lokali firmowych. Za każdym razem złodzieje forsowali drzwi wejściowe, a po wtargnięciu do środka siłą otwierali sklepowe i firmowe kasy, kradnąc gotówkę. Do włamań doszło w okolicy 200 East Grand Avenue, 300 East Illinois oraz 400 North Wabash, pomiędzy 15 a 25 sierpnia.

Kamery monitoringu uchwyciły sylwetki włamywaczy. Policja poszukuje dwóch Afroamerykanów w wieku 30-35 lat, o wzroście od 5 stóp 9 cali do 6 stóp i wadze od 185 do 200 funtów. Osoby posiadające informacje mogące pomóc w ujęciu sprawców proszone są o telefon do prowadzących śledztwo w tej sprawie detektywów pod numer telefonu (312) 747 8380.

