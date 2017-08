Whole Foods obniża ceny

Po przejęciu przez koncern Amazon sieć supermarketów Whole Foods obniżyła ceny wybranych produktów. Whole Foods to delikatesy słynące do tej pory z wysokich cen, oferujące luksusowe, organiczne produkty.

Po przejęciu Whole Foods przez giganta sprzedaży wysyłkowej – Amazon, ceny w luksusowych delikatesach stały się bardziej przystępne, a sklepy przyciągnęły klientów o mniej zasobnych portfelach. Redukcja cen objęła wybrane produkty, ale obniżki cen są wyraźnie zauważalne – dochodzą bowiem aż do 43 procent.

Funt organicznych bananów kosztował dotychczas w Whole Foods 99 centów, a od 28 sierpnia już tylko – 69 centów. O dwa dolary potaniała mielona wołowina, której funt kupić można za cztery dolary i 99 centów. Z 11,99 na 7,99 dol. potaniał funt filetów z tilapii, ale tuzin organicznych jajek można kupić za zaledwie 30 centów mniej – 3,99 dol.

Amazon kupił Whole Foods za 13,7 miliarda dolarów. Obniżając ceny i wprowadzając sprzedaż wysyłkową delikatesowych produktów koncern chce konkurować ze słynącym z niskich cen Walmartem i dyskontem Costco. Amazon chce zmienić wizerunek delikatesów Whole Foods, określanych żartobliwie przez mniej zamożnych klientów jako Whole Paycheck (cała wypłata).

(gd)