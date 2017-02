Weteran z Chicago oczekuje na deportację

Miguel Perez Jr., były żołnierz amerykańskich sił specjalnych wziął udział w dwóch misjach w Afganistanie. Po powrocie do Chicago Perez trafił do więzienia za posiadanie kokainy. Po odsiedzeniu wyroku czeka go deportacja.

Urodzony w Meksyku 38-letni Miguel Perez Jr. jest amerykańskim rezydentem i weteranem, który dwukrotnie przebywał na misjach bojowych w Afganistanie, w 2002 i 2003 roku. Po powrocie z misji mężczyzna trafił na siedem lat do więzienia, po tym, jak przekazał torebkę z kokainą policyjnemu agentowi. Po odbyciu wyroku były żołnierz został przewieziony do ośrodka imigracyjnego w Wisconsin, gdzie oczekuje na deportację do Meksyku.

Sprawa Pereza wzbudza kontrowersje; przeciwnicy jego deportacji podkreślają, że odbył karę za popełnione przestępstwo i z uwagi na jego wkład w obronność kraju sąd imigracyjny powinien odstąpić od deportacji. Adwokat Pereza twierdzi, że jego klient był przekonany, że po odbyciu służby wojskowej automatycznie otrzymał amerykańskie obywatelstwo. Ten przepis został cofnięty przez prezydenta George’a W. Busha w 2002, ale Perez nie wiedział o tym, gdyż w czasie zmiany przepisów przebywał na misji w Afganistanie. Po powrocie do kraju został zdiagnozowany z zespołem stresu pourazowego (PTSD), zaburzenia psychicznego występującego często u wracających z wojny weteranów. Wielu z nich łagodzi symptomy PTSD alkoholem i narkotykami.

Podczas odbywania kary były żołnierz odbył terapię odwykową, zaczął leczyć się psychiatrycznie i pracował jako pomocnik nauczyciela w więziennym programie edukacyjnym.

Wyrok sądu imigracyjnego zapadnie 6 lutego.

