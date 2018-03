Wczesne głosowanie w Chicago

W poniedziałek, 5 marca w 51 placówkach w Chicago rozpoczęło się wczesne głosowanie. W każdej z placówek jest również dostępna rejestracja do głosowania. Placówki otwarte są od poniedziałku do soboty w godz. od 9.00 do 17.00 oraz w niedzielę od 10.00 do 16.00. Wczesne głosowanie będzie możliwe do poniedziałku, 19 marca.

W dniach 14-16 marca wczesne głosowanie będzie możliwe także na kampusach: Northeastern University, University of Illinois w Chicago oraz Chicago State University.

Wyborcy, którzy zdecydują się na udział we wczesnym głosowaniu, nie muszą podawać przyczyny, z powodu której głosują wcześniej. Aby oddać głos wcześniej wyborcy z Chicago mogą wybrać dowolną placówkę na terenie miasta, niezależnie od ich miejsca zamieszkania. Wyborcy, którzy potrzebują zmienić nazwisko, adres zamieszkania lub osoby, które po raz pierwszy potrzebują się zarejestrować muszą przedstawić dwa dokumenty tożsamości. Co najmniej jeden z nich musi posiadać aktualny adres zamieszkania.

W okresie wczesnego głosowania wyborcy, którzy zarejestrują się po raz pierwszy, zmienią nazwisko lub adres zamieszkania będą głosować tego samego dnia. Więcej informacji wyborcy w Chicago znajdą na stronie internetowej: chicagoelections.com. Każdy wyborca w Chicago otrzyma korespondencję, która poinformuje go o jego placówce wyborczej, do której został przydzielony w dniu wyborów, informacje dotyczące głosowania korespondencyjnego oraz co najmniej dwóch najbliższych placówkach wczesnego głosowania.

*Polskojęzyczny personal w okręgach miejskich: 13, 14, 23, 30, 31, 36, 38, 41 i 45 oraz w Northeastern Illinois University.



Lokalizacje:

– 16 W Adams (19 marca ta placówka będzie otwarta do godziny 19.00)

– Okręg miejski 1 Goldblatt’s Bldg 1615 W Chicago

– Okręg miejski 2 Near North Library 310 W Division

– Okręg miejski 3 Hall Branch Library 4801 S Michigan

– Okręg miejski 4 King Community Ctr. 4314 S Cottage Grove (19 marca, 19:00)

– Okręg miejski 5 Jackson Park 6401 S Stony Island

– Okręg miejski 6 Dist. 3 Police Station 7040 S Cottage Grove

– Okręg miejski 7 Jeffrey Manor Library 2401 E 100th St

– Okręg miejski 8 Olive Harvey College 10001 S Woodlawn

– Okręg miejski 9 Palmer Park 201 E 111th St

– Okręg miejski 10 Vodak/Eastside Library 3710 E 106th St

– Okręg miejski 11 Dist. 9 Police Station 3120 S Halsted

– Okręg miejski 12 McKinley Park 2210 W Pershing

– *Okręg miejski 13 West Lawn Park 4233 W 65th St

– *Okręg miejski 14 Archer Heights Library 5055 S Archer

– Okręg miejski 15 Gage Park 2411 W 55th St

– Okręg miejski 16 Lindbloom Park 6054 S Damen

– Okręg miejski 17 Thurgood Marshall Library 7506 S Racine

– Okręg miejski 18 Wrightwood Ashburn Library 8530 S Kedzie

– Okręg miejski 19 Mount Greenwood Park 3721 W 111th St (19 marca, do godziny 19.00)

– Okręg miejski 20 Bessie Coleman Library 731 E 63rd St

– Okręg miejski 21 Foster Park 1440 W 84th St

– Okręg miejski 22 Toman Library 2708 S Pulaski

– *Okręg miejski 23 Clearing Branch Library 6423 W 63rd Pl

– Okręg miejski 24 St. Agatha Parish 3147 W Douglas Blvd

– Okręg miejski 25 Chinatown Library 2100 S Wentworth

– Okręg miejski 26 Humboldt Pk Library 1605 N Troy

– Okręg miejski 27 Union Park 1501 W Randolph

– Okręg miejski 28 W. Side Learning Ctr 4624 W Madison (19 marca, do godziny 19.00)

– Okręg miejski 29 Amundsen Park 6200 W Bloomingdale

– *Okręg miejski 30 Kilbourn Park 3501 N Kilbourn

– *Okręg miejski 31 Portage Cragin Library 5108 W Belmont

– Okręg miejski 32 Bucktown-Wicker Park Library 1701 N Milwaukee

– Okręg miejski 33 McFetridge Sports Ctr 3843 N California

– Okręg miejski 34 W Pullman Library 830 W 119th

– Okręg miejski 35 NEIU El Centro 3390 N Avondale

– *Okręg miejski 36 West Belmont Library 3104 N Narragansett

– Okręg miejski 37 West Chicago Av Library 4856 W Chicago

– *Okręg miejski 38 Hiawatha Park 8029 W Forest Preserve

– Okręg miejski 39 North Park Vill. Admin. 5801 N Pulaski

– Okręg miejski 40 Budlong Woods Library 5630 N Lincoln

– *Okręg miejski 41 Roden Library 6083 N Northwest Highway (19 marca, do godziny 19.00)

– Okręg miejski 42 Museum/Brdcst Communications 360 N State

– Okręg miejski 43 Lincoln Park Library 1150 W Fullerton

– Okręg miejski 44 John Merlo Library 644 W Belmont

– *Okręg miejski 45 Dist. 16 Police Station 5151 N Milwaukee

– Okręg miejski 46 Truman College 1145 W Wilson

– Okręg miejski 47 Welles Park 2333 W Sunnyside (19 marca, do godziny 19.00)

– Okręg miejski 48 Edgewater Library 6000 N Broadway

– Okręg miejski 49 Pottawattomie Park 7340 N Rogers

– Okręg miejski 50 Warren Park 6601 N Western

Wczesne Głosowanie na kompusach Uniwersytetów, 14-16 marca:

– University of Illinois at Chicago Student Center East 750 South Halsted St.,

– Chicago State University Cordell Reed Student Union Building 9501 South M L King Jr. Drive

– *Northeastern Illinois University Student Union Building – Basement Lunch Room 5500 North St. Louis St.