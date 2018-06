Warzywa skażone pierwotniakiem

Około 80 osób zachorowało w stanach Środkowego Zachodu – również w Illinois – na infekcję pasożytniczą cyklosporozę po zjedzeniu warzyw skażonych mikroskopijnym pierwotniakiem. Tace z gotowymi do spożycia porcjami brokułów, kalafiorów i marchewki wyprodukowała firma Del Monte.

Jak oświadczył federalny Zarząd ds. Kontroli Żywności i Leków (Food and Drug Administration, FDA) warzywa – do których dołączony był również sos koperkowy – zostały rozprowadzone w sklepach w Illinois, Indianie, Iowa, Minnesocie i Wisconsin. Przypadki cyklosporozy badają federalne służby epidemiologiczne (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).

Cyklosporozę wywołuje mikroskopijny pierwotniak (łac. Cyclospora cayetanensis)wnikający do organizmu człowieka z wodą lub zanieczyszczoną żywnością. Atakuje enterocyty, czyli komórki jelita cienkiego, które budują nabłonek błony śluzowej i biorą udział w procesach wchłaniania pokarmu do krwi.

Objawy chorobowe zazwyczaj pojawiają się w ciągu kilku dni od spożycia skażonego jedzenia. Są to: ostre bóle brzucha, nudności, biegunka i ogólne osłabienie.

By zminimalizować szanse zarażenia należy bardzo dokładnie myć warzywa, owoce i zioła zanim trafią na talerz. CDC radzi także, by każdy, kto zauważył u siebie symptomy charakterystyczne dla cyklosporozy, zgłosił się do lekarza i poprosił o przeprowadzenie u siebie testów na obecność pasożyta. Infekcję leczy się przy pomocy antybiotyków. Większość osób ze sprawnie funkcjonującym układem odpornościowym wraca do zdrowia bez terapii. U ludzi starszych, z problemami medycznymi i u małych dzieci choroba zwykle trwa dłużej, ma ciężki przebieg i grozi powikłaniami.

