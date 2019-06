W weekend wydłużone godziny punktów paszportowych 0 17 czerwca 2019

Amerykańska poczta w czerwcu wydłużyła godziny urzędowania punktów paszportowych w związku z sezonem letnich podróży.

Przez najbliższe dwie soboty czerwca kilka chicagowskich urzędów pocztowych będzie otwartych wcześniej i zamkniętych później, aby obsłużyć obywateli amerykańskich, którzy chcą złożyć wniosek o paszport.

Oddział poczty Irving Park przy 3319 N. Cicero w najbliższą sobotę otwarty będzie od 9 am do 3 pm, lokalizacja Roberto Clemente przy 2339 N. California Ave 22 czerwca będzie otwarta od 10 am do 3 pm, a poczta Cardiss Collins Postal Store przy 433 W. Harrison 29 czerwca otwarta będzie od 8 am do 6 pm.

Urzędnicy przypominają obywatelom amerykańskim, że ważny paszport wymagany jest do wszystkich podróży międzynarodowych, w tym na Karaiby, Bahamy i Bermudy, a także do ponownego wjazdu na terytorium USA.

(jm)

fot.123RF